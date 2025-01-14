Премьер Польши прокомментировал претензии Трампа на Канаду и Гренландию
Премьер Польши Туск назвал спорными претензии Трампа на Канаду и Гренландию
Дональд Трамп и Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "спорными" претензии команды избранного президента США Дональда Трампа на Канаду и Гренландию
"Много разногласий возбуждают некоторые высказывания новой администрации и некоторые планы, например, касающиеся Канады или Гренландии, некоторые действия в Европе, влияние на избирательную ситуацию в некоторых странах - это все возбуждает определенное беспокойство и является спорным", - заявил Туск журналистам после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона.
При этом он убежден в том, что Евросоюз не может ослабить сотрудничество с США.
"Все мои собеседник согласились с очевидной для Польши позицией, что отношения Европы и США являются бесценными", - сказал польский премьер.
В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
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