https://ria.ru/20250114/tramp-1993690448.html

Премьер Польши прокомментировал претензии Трампа на Канаду и Гренландию

Премьер Польши прокомментировал претензии Трампа на Канаду и Гренландию - РИА Новости, 14.01.2025

Премьер Польши прокомментировал претензии Трампа на Канаду и Гренландию

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "спорными" претензии команды избранного президента США Дональда Трампа на Канаду и Гренландию РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:29:00+03:00

2025-01-14T16:29:00+03:00

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ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "спорными" претензии команды избранного президента США Дональда Трампа на Канаду и Гренландию "Много разногласий возбуждают некоторые высказывания новой администрации и некоторые планы, например, касающиеся Канады или Гренландии, некоторые действия в Европе, влияние на избирательную ситуацию в некоторых странах - это все возбуждает определенное беспокойство и является спорным", - заявил Туск журналистам после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона. При этом он убежден в том, что Евросоюз не может ослабить сотрудничество с США. "Все мои собеседник согласились с очевидной для Польши позицией, что отношения Европы и США являются бесценными", - сказал польский премьер. В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.

https://ria.ru/20250108/glava-1992801598.html

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