Рейтинг@Mail.ru
Премьер Польши прокомментировал претензии Трампа на Канаду и Гренландию - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/tramp-1993690448.html
Премьер Польши прокомментировал претензии Трампа на Канаду и Гренландию
Премьер Польши прокомментировал претензии Трампа на Канаду и Гренландию - РИА Новости, 14.01.2025
Премьер Польши прокомментировал претензии Трампа на Канаду и Гренландию
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "спорными" претензии команды избранного президента США Дональда Трампа на Канаду и Гренландию РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:29:00+03:00
2025-01-14T16:29:00+03:00
в мире
сша
гренландия
канада
дональд трамп
дональд туск
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152350/30/1523503099_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_8883e4d000f6da6f9e5303cb1e7a279f.jpg
ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "спорными" претензии команды избранного президента США Дональда Трампа на Канаду и Гренландию "Много разногласий возбуждают некоторые высказывания новой администрации и некоторые планы, например, касающиеся Канады или Гренландии, некоторые действия в Европе, влияние на избирательную ситуацию в некоторых странах - это все возбуждает определенное беспокойство и является спорным", - заявил Туск журналистам после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона. При этом он убежден в том, что Евросоюз не может ослабить сотрудничество с США. "Все мои собеседник согласились с очевидной для Польши позицией, что отношения Европы и США являются бесценными", - сказал польский премьер. В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
https://ria.ru/20250108/glava-1992801598.html
сша
гренландия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152350/30/1523503099_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_da222f65e087eb1a627c15290ab0a4fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, канада, дональд трамп, дональд туск, нато
В мире, США, Гренландия, Канада, Дональд Трамп, Дональд Туск, НАТО
Премьер Польши прокомментировал претензии Трампа на Канаду и Гренландию

Премьер Польши Туск назвал спорными претензии Трампа на Канаду и Гренландию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Дональд Туск
Дональд Трамп и Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "спорными" претензии команды избранного президента США Дональда Трампа на Канаду и Гренландию
"Много разногласий возбуждают некоторые высказывания новой администрации и некоторые планы, например, касающиеся Канады или Гренландии, некоторые действия в Европе, влияние на избирательную ситуацию в некоторых странах - это все возбуждает определенное беспокойство и является спорным", - заявил Туск журналистам после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона.
При этом он убежден в том, что Евросоюз не может ослабить сотрудничество с США.
"Все мои собеседник согласились с очевидной для Польши позицией, что отношения Европы и США являются бесценными", - сказал польский премьер.
В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Глава МИД Франции прокомментировал слова Трампа о Гренландии
8 января, 11:56
 
В миреСШАГренландияКанадаДональд ТрампДональд ТускНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала