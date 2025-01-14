https://ria.ru/20250114/tramp-1993632686.html

Трамп первым признал ложь НАТО о нерасширении, заявил Лавров

Трамп первым признал ложь НАТО о нерасширении, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025

Трамп первым признал ложь НАТО о нерасширении, заявил Лавров

Избранный президент США Дональд Трамп первым из западных политиков честно признался в том, что в НАТО лгали России в вопросе нерасширения альянса на восток,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:53:00+03:00

2025-01-14T12:53:00+03:00

2025-01-14T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп первым из западных политиков честно признался в том, что в НАТО лгали России в вопросе нерасширения альянса на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сам президент Трамп в своём большом интервью упоминал и о первопричинах конфликта в той части, в которой это касается затягивания киевского режима в НАТО вопреки тем договорённостям, которые были достигнуты и по линии советско-, а затем российско-американских договорённостей и отношений, и в рамках ОБСЕ, где было прямо консенсусом на высшем уровне в том числе президентами, включая президента Обаму в 2010 году, записано: "Ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не претендует на доминирование, и ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счёт безопасности других", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Лавров добавил, что НАТО занималось ровно тем, чего как раз обещала не делать."И Трамп об этом сказал. Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ", - заключил министр.

https://ria.ru/20250114/tramp-1993597630.html

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в мире, россия, нато, сша, сергей лавров, обсе, дональд трамп