https://ria.ru/20250114/tramp-1993632030.html
Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров
Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров
Москва ждет конкретных инициатив администрации Трампа по украинскому вопросу, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:52:00+03:00
2025-01-14T12:52:00+03:00
2025-01-14T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва ждет конкретных инициатив администрации Трампа по украинскому вопросу, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы будем ждать конкретных инициатив", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250114/brayen-1993604871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, сергей лавров, в мире
Россия, США, Украина, Сергей Лавров, В мире
Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия ждет от администрации Трампа конкретных инициатив по Украине