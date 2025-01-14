Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 14.01.2025 (обновлено: 13:07 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/tramp-1993632030.html
Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров
Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров
Москва ждет конкретных инициатив администрации Трампа по украинскому вопросу, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:52:00+03:00
2025-01-14T13:07:00+03:00
россия
сша
украина
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва ждет конкретных инициатив администрации Трампа по украинскому вопросу, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы будем ждать конкретных инициатив", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250114/brayen-1993604871.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, сергей лавров, в мире
Россия, США, Украина, Сергей Лавров, В мире
Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия ждет от администрации Трампа конкретных инициатив по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва ждет конкретных инициатив администрации Трампа по украинскому вопросу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы будем ждать конкретных инициатив", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В США рассказали, что Украина устроила против своих союзников
11:20
 
РоссияСШАУкраинаСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала