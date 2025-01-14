https://ria.ru/20250114/tramp-1993632030.html

Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров

Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025

Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров

Москва ждет конкретных инициатив администрации Трампа по украинскому вопросу, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:52:00+03:00

2025-01-14T12:52:00+03:00

2025-01-14T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва ждет конкретных инициатив администрации Трампа по украинскому вопросу, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы будем ждать конкретных инициатив", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250114/brayen-1993604871.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина, сергей лавров, в мире