https://ria.ru/20250114/tramp-1993631372.html
Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров
Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров
Россия изучит окончательную позицию избранного президента США Дональда Трампа по Украине тогда, когда он сформулирует ее после инаугурации, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:48:00+03:00
2025-01-14T12:48:00+03:00
2025-01-14T12:58:00+03:00
россия
в мире
украина
дональд трамп
сергей лавров
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8c57ef1a225a4c863d45f9e659c86b.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия изучит окончательную позицию избранного президента США Дональда Трампа по Украине тогда, когда он сформулирует ее после инаугурации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
https://ria.ru/20250114/tramp-1993151904.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791444_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_98c3341dd9c53194a05e891c6d32f77c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, дональд трамп, сергей лавров, сша
Россия, В мире, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, США
Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации