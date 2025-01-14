https://ria.ru/20250114/tramp-1993631372.html

Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров

Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025

Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров

Россия изучит окончательную позицию избранного президента США Дональда Трампа по Украине тогда, когда он сформулирует ее после инаугурации, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:48:00+03:00

2025-01-14T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия изучит окончательную позицию избранного президента США Дональда Трампа по Украине тогда, когда он сформулирует ее после инаугурации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

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россия, в мире, украина, дональд трамп, сергей лавров, сша