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Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
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12:48 14.01.2025 (обновлено: 12:58 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/tramp-1993631372.html
Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров
Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров
Россия изучит окончательную позицию избранного президента США Дональда Трампа по Украине тогда, когда он сформулирует ее после инаугурации, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:48:00+03:00
2025-01-14T12:58:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия изучит окончательную позицию избранного президента США Дональда Трампа по Украине тогда, когда он сформулирует ее после инаугурации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
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россия, в мире, украина, дональд трамп, сергей лавров, сша
Россия, В мире, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, США
Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия изучит окончательную позицию избранного президента США Дональда Трампа по Украине тогда, когда он сформулирует ее после инаугурации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Это устроит не всех". Какое решение по Украине готовит Трамп
08:00
 
РоссияВ миреУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровСША
 
 
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