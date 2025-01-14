https://ria.ru/20250114/tramp-1993610629.html

Песков ответил на вопрос об организации встречи Трампа и Путина

Песков ответил на вопрос об организации встречи Трампа и Путина - РИА Новости, 14.01.2025

Песков ответил на вопрос об организации встречи Трампа и Путина

Кремль не располагает новыми деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Кремль не располагает новыми деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Трамп ранее уже заявлял, что Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже Песков напомнил об открытости президента РФ к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным лидером США. В Кремле также заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". В свою очередь, избранный глава США выразил желание встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность."Нет, чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент, нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о заявлении Трампа по возможной встречи с Путиным.В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250110/putin-1993149451.html

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дональд трамп, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков