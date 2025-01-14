Песков ответил на вопрос об организации встречи Трампа и Путина
Песков заявил, что не располагает деталями организации встречи Путина с Трампом
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Кремль не располагает новыми деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трамп ранее уже заявлял, что Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже Песков напомнил об открытости президента РФ к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным лидером США. В Кремле также заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". В свою очередь, избранный глава США выразил желание встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность.
"Нет, чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент, нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о заявлении Трампа по возможной встречи с Путиным.
В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.