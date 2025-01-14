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Bloomberg: Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО - РИА Новости, 14.01.2025
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10:50 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/tramp-1993597630.html
Bloomberg: Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО
Bloomberg: Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО - РИА Новости, 14.01.2025
Bloomberg: Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО
Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО во время своего срока, в то время как страны Европы хотят сохранить... РИА Новости, 14.01.2025
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО во время своего срока, в то время как страны Европы хотят сохранить обсуждение этого вопроса за столом переговоров, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Ранее специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил о том, что решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договорённости по этому вопросу в 2025 году остаётся под вопросом. "Членство Украины в НАТО, отказ от которого является одним из главных требований России, вряд ли будет продвигаться вперёд с Трампом. Однако европейцы хотят сохранить этот вопрос на столе переговоров", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, европейские союзники Украины провели с членами команды Трампа серию частных переговоров, в ходе которых они обосновали необходимость дальнейшей поддержки Украины. Как сообщили агентству источники, европейские чиновники "с осторожным оптимизмом" смотрят на то, что Трамп не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с РФ. Источники Блумберг добавили, что эти обсуждения повышают вероятность того, что новая администрация в США может помочь Киеву вернуться к позиции силы до начала каких-либо переговоров. Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Также Трамп выразил ранее надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250108/vystrel-1992826494.html
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украина, россия, сша, дональд трамп, майкл карпентер, джо байден, нато, в мире
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Майкл Карпентер, Джо Байден, НАТО, В мире
Bloomberg: Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО

Bloomerg: США не будут продвигать членство Украины в НАТО во время своего срока

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО во время своего срока, в то время как страны Европы хотят сохранить обсуждение этого вопроса за столом переговоров, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Ранее специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил о том, что решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договорённости по этому вопросу в 2025 году остаётся под вопросом.
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"Членство Украины в НАТО, отказ от которого является одним из главных требований России, вряд ли будет продвигаться вперёд с Трампом. Однако европейцы хотят сохранить этот вопрос на столе переговоров", - говорится в сообщении.
По данным источников агентства, европейские союзники Украины провели с членами команды Трампа серию частных переговоров, в ходе которых они обосновали необходимость дальнейшей поддержки Украины. Как сообщили агентству источники, европейские чиновники "с осторожным оптимизмом" смотрят на то, что Трамп не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с РФ. Источники Блумберг добавили, что эти обсуждения повышают вероятность того, что новая администрация в США может помочь Киеву вернуться к позиции силы до начала каких-либо переговоров.
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Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Также Трамп выразил ранее надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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