https://ria.ru/20250114/tramp-1993596151.html

Bloomberg: Трамп не заинтересован в судьбе Украины

Bloomberg: Трамп не заинтересован в судьбе Украины - РИА Новости, 14.01.2025

Bloomberg: Трамп не заинтересован в судьбе Украины

Избранный президент США Дональд Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США, сообщает агентство... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T10:39:00+03:00

2025-01-14T10:39:00+03:00

2025-01-14T10:59:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Избранный президент (Трамп - ред.) создал впечатление, что не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегической важности войны для интересов США", - говорится в сообщении.Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250110/pozitsiya-1993038383.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато