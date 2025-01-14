https://ria.ru/20250114/tramp-1993579718.html

Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Трамп назвал условие для встречи с Путиным - РИА Новости, 14.01.2025

Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что президент России Владимир Путин хочет встречи и сам Трамп хотел бы встретиться... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:37:00+03:00

2025-01-14T08:37:00+03:00

2025-01-14T08:37:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что президент России Владимир Путин хочет встречи и сам Трамп хотел бы встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность. Инаугурация Трампа пройдет 20 января. Трамп ранее уже заявлял, что президент РФ изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным президентом США Трампом. Накануне в Кремле заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". "И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Я бы хотел сделать это раньше. Но, честно говоря, знаете... нужно немного времени, чтобы попасть в офис", - заявил Трамп. Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявлял, что телефонный разговор между Трампом и президентом РФ может состояться "в ближайшие дни или недели".

https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире