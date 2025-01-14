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Трамп назвал условие для встречи с Путиным - РИА Новости, 14.01.2025
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08:37 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/tramp-1993579718.html
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Трамп назвал условие для встречи с Путиным - РИА Новости, 14.01.2025
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что президент России Владимир Путин хочет встречи и сам Трамп хотел бы встретиться... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:37:00+03:00
2025-01-14T08:37:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что президент России Владимир Путин хочет встречи и сам Трамп хотел бы встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность. Инаугурация Трампа пройдет 20 января. Трамп ранее уже заявлял, что президент РФ изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным президентом США Трампом. Накануне в Кремле заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". "И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Я бы хотел сделать это раньше. Но, честно говоря, знаете... нужно немного времени, чтобы попасть в офис", - заявил Трамп. Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявлял, что телефонный разговор между Трампом и президентом РФ может состояться "в ближайшие дни или недели".
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным, но сначала вступит в должность

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что президент России Владимир Путин хочет встречи и сам Трамп хотел бы встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность.
Инаугурация Трампа пройдет 20 января.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа
10 января, 12:50
Трамп ранее уже заявлял, что президент РФ изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным президентом США Трампом.
Накануне в Кремле заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны".
"И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Я бы хотел сделать это раньше. Но, честно говоря, знаете... нужно немного времени, чтобы попасть в офис", - заявил Трамп.
Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявлял, что телефонный разговор между Трампом и президентом РФ может состояться "в ближайшие дни или недели".
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