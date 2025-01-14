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Трамп сравнил пожары в Лос-Анджелесе с последствиями ядерного удара
Трамп сравнил пожары в Лос-Анджелесе с последствиями ядерного удара - РИА Новости, 14.01.2025
Трамп сравнил пожары в Лос-Анджелесе с последствиями ядерного удара
Избранный президент США Дональд Трампа в интервью телеканалу Newsmax заявил, что ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе больше, чем если бы по нему был нанесен... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:30:00+03:00
2025-01-14T08:30:00+03:00
2025-01-14T09:29:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трампа в интервью телеканалу Newsmax заявил, что ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе больше, чем если бы по нему был нанесен ядерный удар. "(Ситуация - ред.) гораздо хуже, чем можно увидеть по телевидению. Я полагаю, что ущерб больше, чем если бы был нанесен удар ядерным оружием", - заявил Трамп, комментируя ситуацию с пожарами в Лос-Анджелесе. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Трамп сравнил пожары в Лос-Анджелесе с последствиями ядерного удара
Трамп заявил, что ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе больше, чем от ядерного удара