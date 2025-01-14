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Внешняя политика США при Байдене достигла низшей точки, заявил Трамп - РИА Новости, 14.01.2025
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07:52 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/tramp-1993576956.html
Внешняя политика США при Байдене достигла низшей точки, заявил Трамп
Внешняя политика США при Байдене достигла низшей точки, заявил Трамп - РИА Новости, 14.01.2025
Внешняя политика США при Байдене достигла низшей точки, заявил Трамп
Внешняя политика США за время президентства Джо Байдена достигла низшей точки за всю историю страны, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:52:00+03:00
2025-01-14T07:52:00+03:00
в мире
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ближний восток
дональд трамп
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Внешняя политика США за время президентства Джо Байдена достигла низшей точки за всю историю страны, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax. "Но если посмотреть на то, что произошло за последние четыре года, я думаю это была низшая точка в истории нашей страны. Все было очень плохо", - заявил Трамп. Избранный президент сказал, что внешняя политика Байдена была ужасной. Трамп снова повторил, что при нем не было бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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в мире, сша, украина, ближний восток, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Украина, Ближний Восток, Дональд Трамп, Джо Байден
Внешняя политика США при Байдене достигла низшей точки, заявил Трамп

Трамп: внешняя политика США за время президентства Байдена достигла низшей точки

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Внешняя политика США за время президентства Джо Байдена достигла низшей точки за всю историю страны, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
"Но если посмотреть на то, что произошло за последние четыре года, я думаю это была низшая точка в истории нашей страны. Все было очень плохо", - заявил Трамп.
Избранный президент сказал, что внешняя политика Байдена была ужасной. Трамп снова повторил, что при нем не было бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике
8 января, 17:20
 
В миреСШАУкраинаБлижний ВостокДональд ТрампДжо Байден
 
 
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