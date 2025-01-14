https://ria.ru/20250114/tramp-1993576956.html

Внешняя политика США при Байдене достигла низшей точки, заявил Трамп

Внешняя политика США при Байдене достигла низшей точки, заявил Трамп - РИА Новости, 14.01.2025

Внешняя политика США при Байдене достигла низшей точки, заявил Трамп

Внешняя политика США за время президентства Джо Байдена достигла низшей точки за всю историю страны, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T07:52:00+03:00

2025-01-14T07:52:00+03:00

2025-01-14T07:52:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Внешняя политика США за время президентства Джо Байдена достигла низшей точки за всю историю страны, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax. "Но если посмотреть на то, что произошло за последние четыре года, я думаю это была низшая точка в истории нашей страны. Все было очень плохо", - заявил Трамп. Избранный президент сказал, что внешняя политика Байдена была ужасной. Трамп снова повторил, что при нем не было бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250108/bajden-1992831485.html

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украина

ближний восток

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Дарья Буймова

в мире, сша, украина, ближний восток, дональд трамп, джо байден