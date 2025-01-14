https://ria.ru/20250114/tramp-1993567359.html

Бывший дипломат прокомментировал слова Трампа о Гренландии

Бывший дипломат прокомментировал слова Трампа о Гренландии - РИА Новости, 14.01.2025

Бывший дипломат прокомментировал слова Трампа о Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп своими скандальными высказываниями о Гренландии пытается запугать другие страны, чтобы заставить их следовать воле новой... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:39:00+03:00

2025-01-14T03:39:00+03:00

2025-01-14T03:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп своими скандальными высказываниями о Гренландии пытается запугать другие страны, чтобы заставить их следовать воле новой администрации Соединенных Штатов, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас. В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом. "Его высказывания о Гренландии необходимо рассматривать в контексте его высказываний об аннексии Канады, переименовании Мексиканского залива, захвате Панамского канала, введении 100-процентных пошлин для стран, которые откажутся от доллара США ради несуществующей валюты БРИКС, и его угроз о том, что будут "серьезные последствия", если все заложники в Газе не будут освобождены к 20 января: Соединенные Штаты могут запугать других и заставить их подчиниться", - сказал Джатрас. По его словам, существует вероятность, что в планы новой администрации, которая придет к власти 20 января, входит смещение фокуса геополитики США с попыток обеспечить глобальное доминирование на укрепление позиций Соединенных Штатов в Западном полушарии. Впрочем, бывший дипломат отмечает, что не стоит воспринимать слова Трампа, который известен громкими высказываниями, преувеличениями и непредсказуемостью, слишком серьезно. Джатрас также выразил мнение, что США не получат ощутимой выгоды от приобретения или захвата Гренландии, так как располагают собственными нетронутыми природными ресурсами, а на принадлежащем Дании острове и так расположена американская космическая база Питуффик. "С другой стороны, если бы была веская причина для эксплуатации ресурсов Гренландии, то достичь соглашения с Данией для этой цели было бы, безусловно, проще и дешевле, чем пытаться заставить Копенгаген, не говоря уже о гренландцах, уступить остров США. Опять же, всё это не имеет смысла, но это классический Трамп", - отмечает экс-дипломат. Джим Джатрас провел на дипломатической службе шесть с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском сенате. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html

https://ria.ru/20250114/respublikantsy-1993562238.html

https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991119838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, брикс