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Бывший дипломат прокомментировал слова Трампа о Гренландии - РИА Новости, 14.01.2025
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03:39 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/tramp-1993567359.html
Бывший дипломат прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Бывший дипломат прокомментировал слова Трампа о Гренландии - РИА Новости, 14.01.2025
Бывший дипломат прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Избранный президент США Дональд Трамп своими скандальными высказываниями о Гренландии пытается запугать другие страны, чтобы заставить их следовать воле новой... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T03:39:00+03:00
2025-01-14T03:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп своими скандальными высказываниями о Гренландии пытается запугать другие страны, чтобы заставить их следовать воле новой администрации Соединенных Штатов, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас. В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом. "Его высказывания о Гренландии необходимо рассматривать в контексте его высказываний об аннексии Канады, переименовании Мексиканского залива, захвате Панамского канала, введении 100-процентных пошлин для стран, которые откажутся от доллара США ради несуществующей валюты БРИКС, и его угроз о том, что будут "серьезные последствия", если все заложники в Газе не будут освобождены к 20 января: Соединенные Штаты могут запугать других и заставить их подчиниться", - сказал Джатрас. По его словам, существует вероятность, что в планы новой администрации, которая придет к власти 20 января, входит смещение фокуса геополитики США с попыток обеспечить глобальное доминирование на укрепление позиций Соединенных Штатов в Западном полушарии. Впрочем, бывший дипломат отмечает, что не стоит воспринимать слова Трампа, который известен громкими высказываниями, преувеличениями и непредсказуемостью, слишком серьезно. Джатрас также выразил мнение, что США не получат ощутимой выгоды от приобретения или захвата Гренландии, так как располагают собственными нетронутыми природными ресурсами, а на принадлежащем Дании острове и так расположена американская космическая база Питуффик. "С другой стороны, если бы была веская причина для эксплуатации ресурсов Гренландии, то достичь соглашения с Данией для этой цели было бы, безусловно, проще и дешевле, чем пытаться заставить Копенгаген, не говоря уже о гренландцах, уступить остров США. Опять же, всё это не имеет смысла, но это классический Трамп", - отмечает экс-дипломат. Джим Джатрас провел на дипломатической службе шесть с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском сенате. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html
https://ria.ru/20250114/respublikantsy-1993562238.html
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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, брикс
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, БРИКС
Бывший дипломат прокомментировал слова Трампа о Гренландии

Экс-дипломат Джатрас: Трамп пытается запугать другие страны словами о Гренландии

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп своими скандальными высказываниями о Гренландии пытается запугать другие страны, чтобы заставить их следовать воле новой администрации Соединенных Штатов, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас.
В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
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Премьер Гренландии пожаловался на зависимость от Дании
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"Его высказывания о Гренландии необходимо рассматривать в контексте его высказываний об аннексии Канады, переименовании Мексиканского залива, захвате Панамского канала, введении 100-процентных пошлин для стран, которые откажутся от доллара США ради несуществующей валюты БРИКС, и его угроз о том, что будут "серьезные последствия", если все заложники в Газе не будут освобождены к 20 января: Соединенные Штаты могут запугать других и заставить их подчиниться", - сказал Джатрас.
По его словам, существует вероятность, что в планы новой администрации, которая придет к власти 20 января, входит смещение фокуса геополитики США с попыток обеспечить глобальное доминирование на укрепление позиций Соединенных Штатов в Западном полушарии. Впрочем, бывший дипломат отмечает, что не стоит воспринимать слова Трампа, который известен громкими высказываниями, преувеличениями и непредсказуемостью, слишком серьезно.
Джатрас также выразил мнение, что США не получат ощутимой выгоды от приобретения или захвата Гренландии, так как располагают собственными нетронутыми природными ресурсами, а на принадлежащем Дании острове и так расположена американская космическая база Питуффик.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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01:22
"С другой стороны, если бы была веская причина для эксплуатации ресурсов Гренландии, то достичь соглашения с Данией для этой цели было бы, безусловно, проще и дешевле, чем пытаться заставить Копенгаген, не говоря уже о гренландцах, уступить остров США. Опять же, всё это не имеет смысла, но это классический Трамп", - отмечает экс-дипломат.
Джим Джатрас провел на дипломатической службе шесть с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском сенате.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
NYP: Трамп интересовался покупкой Гренландии в свой первый срок
25 декабря 2024, 02:31
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампБРИКС
 
 
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