https://ria.ru/20250114/teyt-1993744698.html

В Румынии домашний арест блогера Тейта заменили судебным контролем

В Румынии домашний арест блогера Тейта заменили судебным контролем - РИА Новости, 14.01.2025

В Румынии домашний арест блогера Тейта заменили судебным контролем

Суд Бухареста принял решение заменить домашний арест судебным контролем в деле кикбоксера и интернет-блогера Эндрю Тейта о сексуальной эксплуатации женщин,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T22:59:00+03:00

2025-01-14T22:59:00+03:00

2025-01-14T22:59:00+03:00

в мире

бухарест

румыния

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884201655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6df2b603ccfb2a83ab17158266a9867.jpg

КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Суд Бухареста принял решение заменить домашний арест судебным контролем в деле кикбоксера и интернет-блогера Эндрю Тейта о сексуальной эксплуатации женщин, сообщает румынский телеканал Digi24. Братьям Эндрю и Тристану Тейт в декабре 2023 года были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находились под арестом, затем были переведены под домашний арест, а позже и под судебный контроль (аналог подписки о невыезде) без права покидать Румынию. У них прошли обыски 21 и 22 августа в рамках нового дела, в результате оба брата были задержаны на 24 часа. После Эндрю Тейт был помещен под домашний арест, его брата Тристана отправили под судебный контроль. "Суд Бухареста принял решение заменить домашний арест судебным контролем в деле Эндрю Тейта, в рамках которого он преследуется по факту сексуальной эксплуатации 34 женщин. Решение мировых судей не является окончательным и может быть обжаловано в течение 48 часов с момента уведомления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Отмечается, что представители братьев Тейт считают, что это решение мировых судей "подчеркивает приверженность румынской судебной системы принципам справедливости и прозрачности". По данным следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). Также было установлено, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии. Весной 2023 года посольство США обратилось в полицию из-за пропажи американской гражданки. Ее вместе с другой девушкой обнаружили в доме братьев Тейт. Тогда мужчины были допрошены, но их оставили на свободе, однако следствие продолжилось.

https://ria.ru/20250114/dagestan-1993743620.html

https://ria.ru/20250110/rosfinmonitoring-1993147388.html

бухарест

румыния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бухарест, румыния, сша