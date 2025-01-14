https://ria.ru/20250114/telegram-1993696598.html
В Telegram назвали причину блокировки канала РИА Новости в Европе
В Telegram назвали причину блокировки канала РИА Новости в Европе - РИА Новости, 14.01.2025
В Telegram назвали причину блокировки канала РИА Новости в Европе
Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе из-за жалобы, поступившей от Эстонии, сообщили агентству в техподдержке соцсети. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:58:00+03:00
2025-01-14T16:58:00+03:00
2025-01-14T17:38:00+03:00
европа
эстония
telegram
в мире
риа новости
санкции в отношении россии
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе из-за жалобы, поступившей от Эстонии, сообщили агентству в техподдержке соцсети."Департамент по защите прав потребителей и техническому регулированию (CPTRA) Эстонии подал жалобу на Telegram-канал РИА Новости в соответствии с Законом о цифровых услугах. В жалобе указывалось, что этот канал не может вещать в ЕС в соответствии с постановлением Совета № 833/2014. В приложении XV к этому постановлению РИА Новости числится как одно из запрещенных СМИ", — говорится в письме от Telegram.Это постановление связано с ограничениями против России за ее действия, якобы дестабилизирующие ситуацию на Украине.Отмечается, что операторам запрещается транслировать или содействовать трансляции любого контента организаций, перечисленных в приложении XV документа.Таким образом, Telegram "отключил доступ к контенту" Telegram-канала РИА Новости на всей территории ЕС.Ежедневно на канале было более 250 тысяч просмотров пользователей с устройств на европейских языках.В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, закрыли ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.Президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
https://ria.ru/20241231/durov-1992181240.html
https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991899951.html
https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989579809.html
европа
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, эстония, telegram, в мире, риа новости, санкции в отношении россии, владимир путин, евросоюз, россия
Европа, Эстония, Telegram, В мире, РИА Новости, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Евросоюз, Россия
В Telegram назвали причину блокировки канала РИА Новости в Европе
Telegram-канал РИА Новости в Европе заблокировали из-за жалобы Эстонии
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе из-за жалобы, поступившей от Эстонии, сообщили агентству в техподдержке соцсети.
"Департамент по защите прав потребителей и техническому регулированию (CPTRA) Эстонии
подал жалобу на Telegram-канал РИА Новости в соответствии с Законом о цифровых услугах. В жалобе указывалось, что этот канал не может вещать в ЕС
в соответствии с постановлением Совета № 833/2014. В приложении XV к этому постановлению РИА Новости числится как одно из запрещенных СМИ", — говорится в письме от Telegram
.
Это постановление связано с ограничениями против России
за ее действия, якобы дестабилизирующие ситуацию на Украине
.
Отмечается, что операторам запрещается транслировать или содействовать трансляции любого контента организаций, перечисленных в приложении XV документа.
Таким образом, Telegram "отключил доступ к контенту" Telegram-канала РИА Новости на всей территории ЕС.
Ежедневно на канале было более 250 тысяч просмотров пользователей с устройств на европейских языках.
В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.
Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, закрыли ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.
В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.