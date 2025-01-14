https://ria.ru/20250114/telegram-1993696598.html

В Telegram назвали причину блокировки канала РИА Новости в Европе

В Telegram назвали причину блокировки канала РИА Новости в Европе - РИА Новости, 14.01.2025

В Telegram назвали причину блокировки канала РИА Новости в Европе

Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе из-за жалобы, поступившей от Эстонии, сообщили агентству в техподдержке соцсети. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:58:00+03:00

2025-01-14T16:58:00+03:00

2025-01-14T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе из-за жалобы, поступившей от Эстонии, сообщили агентству в техподдержке соцсети."Департамент по защите прав потребителей и техническому регулированию (CPTRA) Эстонии подал жалобу на Telegram-канал РИА Новости в соответствии с Законом о цифровых услугах. В жалобе указывалось, что этот канал не может вещать в ЕС в соответствии с постановлением Совета № 833/2014. В приложении XV к этому постановлению РИА Новости числится как одно из запрещенных СМИ", — говорится в письме от Telegram.Это постановление связано с ограничениями против России за ее действия, якобы дестабилизирующие ситуацию на Украине.Отмечается, что операторам запрещается транслировать или содействовать трансляции любого контента организаций, перечисленных в приложении XV документа.Таким образом, Telegram "отключил доступ к контенту" Telegram-канала РИА Новости на всей территории ЕС.Ежедневно на канале было более 250 тысяч просмотров пользователей с устройств на европейских языках.В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, закрыли ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.Президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.

https://ria.ru/20241231/durov-1992181240.html

https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991899951.html

https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989579809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, эстония, telegram, в мире, риа новости, санкции в отношении россии, владимир путин, евросоюз, россия