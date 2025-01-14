https://ria.ru/20250114/tekhnologii-1993564753.html

Следователи в США начали задерживать людей по ошибке из-за ИИ

Следователи в США начали задерживать людей по ошибке из-за ИИ - РИА Новости, 14.01.2025

Следователи в США начали задерживать людей по ошибке из-за ИИ

Правоохранители США используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в качестве кратчайшего пути к поиску и задержанию подозреваемых без других... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T02:52:00+03:00

2025-01-14T02:52:00+03:00

2025-01-14T06:10:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правоохранители США используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в качестве кратчайшего пути к поиску и задержанию подозреваемых без других доказательств, игнорируя очевидные улики и задерживая людей по ошибке, пишет газета Washington Post. "Правоохранительные органы по всей стране используют инструменты искусственного интеллекта так, как они никогда не предназначались: как кратчайший путь к поиску и задержанию подозреваемых без других доказательств", - говорится в публикации. Издание пишет, что 15 отделений полиции из 12 штатов задерживали подозреваемых, опознанных через подобранные ИИ соответствия, без каких-либо независимых доказательств, связывающих их с преступлением. Как отмечается в публикации, правоохранители в большинстве случаев противоречат собственным внутренним политикам, требующим от полицейских подкреплять все улики, найденные с помощью ИИ. Согласно расследованию Washington Post, в результате использования технологии распознавания лиц американские следователи ошибочно задержали по меньшей мере восемь человек. По данным издания, в одних случаях полиция не проверяла алиби подозреваемых, в других - проигнорировала отпечатки пальцев и следы ДНК, указывавших на других людей, в третьих - не проверила ложные свидетельские показания. По информации газеты, в некоторых случаях следователи не учитывали даже явные отличия во внешности между преступниками, зафиксированными камерами наблюдения, и подозреваемыми, которых опознал ИИ. В одном из случаев правоохранители задержали женщину на седьмом месяце беременности, обвинив ее в угоне автомобиля, при том, что из данных камер и показаний свидетелей ничто не указывало на то, что преступник находится в положении. Как предполагает Washington Post, реальный масштаб проблемы, скорее всего, намного больше. Издание подчеркивает, что реальное число ложных задержаний, сделанных исключительно на основе распознаваний ИИ, вычислить невозможно, в том числе потому, что практически во всех штатах по закону следователи не обязаны предоставлять данные об использовании ИИ для этих целей.

https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html

https://ria.ru/20240605/ii-1950718677.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша