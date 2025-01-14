https://ria.ru/20250114/tekhnologii-1993564753.html
Следователи в США начали задерживать людей по ошибке из-за ИИ
Следователи в США начали задерживать людей по ошибке из-за ИИ - РИА Новости, 14.01.2025
Следователи в США начали задерживать людей по ошибке из-за ИИ
Правоохранители США используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в качестве кратчайшего пути к поиску и задержанию подозреваемых без других... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:52:00+03:00
2025-01-14T02:52:00+03:00
2025-01-14T06:10:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101000/90/1010009042_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_ce3fac2d3b9d251187247ca1b2f842c7.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правоохранители США используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в качестве кратчайшего пути к поиску и задержанию подозреваемых без других доказательств, игнорируя очевидные улики и задерживая людей по ошибке, пишет газета Washington Post. "Правоохранительные органы по всей стране используют инструменты искусственного интеллекта так, как они никогда не предназначались: как кратчайший путь к поиску и задержанию подозреваемых без других доказательств", - говорится в публикации. Издание пишет, что 15 отделений полиции из 12 штатов задерживали подозреваемых, опознанных через подобранные ИИ соответствия, без каких-либо независимых доказательств, связывающих их с преступлением. Как отмечается в публикации, правоохранители в большинстве случаев противоречат собственным внутренним политикам, требующим от полицейских подкреплять все улики, найденные с помощью ИИ. Согласно расследованию Washington Post, в результате использования технологии распознавания лиц американские следователи ошибочно задержали по меньшей мере восемь человек. По данным издания, в одних случаях полиция не проверяла алиби подозреваемых, в других - проигнорировала отпечатки пальцев и следы ДНК, указывавших на других людей, в третьих - не проверила ложные свидетельские показания. По информации газеты, в некоторых случаях следователи не учитывали даже явные отличия во внешности между преступниками, зафиксированными камерами наблюдения, и подозреваемыми, которых опознал ИИ. В одном из случаев правоохранители задержали женщину на седьмом месяце беременности, обвинив ее в угоне автомобиля, при том, что из данных камер и показаний свидетелей ничто не указывало на то, что преступник находится в положении. Как предполагает Washington Post, реальный масштаб проблемы, скорее всего, намного больше. Издание подчеркивает, что реальное число ложных задержаний, сделанных исключительно на основе распознаваний ИИ, вычислить невозможно, в том числе потому, что практически во всех штатах по закону следователи не обязаны предоставлять данные об использовании ИИ для этих целей.
https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html
https://ria.ru/20240605/ii-1950718677.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101000/90/1010009042_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_86e72ed4abd119de22155992e0002611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Следователи в США начали задерживать людей по ошибке из-за ИИ
Следователи в США ищут преступников с помощью ИИ и задерживают людей по ошибке
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Правоохранители США используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в качестве кратчайшего пути к поиску и задержанию подозреваемых без других доказательств, игнорируя очевидные улики и задерживая людей по ошибке, пишет газета Washington Post
.
"Правоохранительные органы по всей стране используют инструменты искусственного интеллекта так, как они никогда не предназначались: как кратчайший путь к поиску и задержанию подозреваемых без других доказательств", - говорится в публикации.
Издание пишет, что 15 отделений полиции из 12 штатов задерживали подозреваемых, опознанных через подобранные ИИ соответствия, без каких-либо независимых доказательств, связывающих их с преступлением. Как отмечается в публикации, правоохранители в большинстве случаев противоречат собственным внутренним политикам, требующим от полицейских подкреплять все улики, найденные с помощью ИИ.
Согласно расследованию Washington Post, в результате использования технологии распознавания лиц американские следователи ошибочно задержали по меньшей мере восемь человек. По данным издания, в одних случаях полиция не проверяла алиби подозреваемых, в других - проигнорировала отпечатки пальцев и следы ДНК, указывавших на других людей, в третьих - не проверила ложные свидетельские показания.
По информации газеты, в некоторых случаях следователи не учитывали даже явные отличия во внешности между преступниками, зафиксированными камерами наблюдения, и подозреваемыми, которых опознал ИИ. В одном из случаев правоохранители задержали женщину на седьмом месяце беременности, обвинив ее в угоне автомобиля, при том, что из данных камер и показаний свидетелей ничто не указывало на то, что преступник находится в положении.
Как предполагает Washington Post, реальный масштаб проблемы, скорее всего, намного больше. Издание подчеркивает, что реальное число ложных задержаний, сделанных исключительно на основе распознаваний ИИ, вычислить невозможно, в том числе потому, что практически во всех штатах по закону следователи не обязаны предоставлять данные об использовании ИИ для этих целей.