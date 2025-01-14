https://ria.ru/20250114/tbilisi-1993741300.html

В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция

В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция - РИА Новости, 14.01.2025

В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция

Очередная антиправительственная акция проходит в Тбилиси, центральный проспект Руставели возле парламента перекрыт для автомобильного движения, передает... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T22:05:00+03:00

2025-01-14T22:05:00+03:00

2025-01-14T22:05:00+03:00

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

протесты в грузии — 2024

тбилиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986798092_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_6100fd12393bf7d7507adc0d46445911.jpg

ТБИЛИСИ, 14 янв - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция проходит в Тбилиси, центральный проспект Руставели возле парламента перекрыт для автомобильного движения, передает корреспондент РИА Новости. Непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек. К митингу присоединились актеры, которые прошли маршем от театра Васо Абашидзе до театра Руставели. Марш прошел под лозунгом "Театр и зрители против тирании". На 48-й день непрерывных протестов главным требованием протестующих вновь стало проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время митингов активистов. По данным грузинских телекомпаний, ежедневные акций протеста так же приходят в других крупных городах страны.

https://ria.ru/20250109/gruziya-1992915160.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024, тбилиси