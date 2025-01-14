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В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция - РИА Новости, 14.01.2025
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22:05 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/tbilisi-1993741300.html
В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция
В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция - РИА Новости, 14.01.2025
В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция
Очередная антиправительственная акция проходит в Тбилиси, центральный проспект Руставели возле парламента перекрыт для автомобильного движения, передает... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T22:05:00+03:00
2025-01-14T22:05:00+03:00
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 14 янв - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция проходит в Тбилиси, центральный проспект Руставели возле парламента перекрыт для автомобильного движения, передает корреспондент РИА Новости. Непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек. К митингу присоединились актеры, которые прошли маршем от театра Васо Абашидзе до театра Руставели. Марш прошел под лозунгом "Театр и зрители против тирании". На 48-й день непрерывных протестов главным требованием протестующих вновь стало проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время митингов активистов. По данным грузинских телекомпаний, ежедневные акций протеста так же приходят в других крупных городах страны.
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция

В центре Тбилиси началась очередная антиправительственная акция

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 14 янв - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция проходит в Тбилиси, центральный проспект Руставели возле парламента перекрыт для автомобильного движения, передает корреспондент РИА Новости.
Непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
К митингу присоединились актеры, которые прошли маршем от театра Васо Абашидзе до театра Руставели. Марш прошел под лозунгом "Театр и зрители против тирании".
На 48-й день непрерывных протестов главным требованием протестующих вновь стало проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время митингов активистов. По данным грузинских телекомпаний, ежедневные акций протеста так же приходят в других крупных городах страны.
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В миреГрузияИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024Тбилиси
 
 
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