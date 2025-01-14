На месте ЧП с танкером "Волгонефть-239" может обрушиться скала
МЧС: скальная порода может обрушиться на месте ликвидации утечки нефтепродуктов
© Оперативный штаб - Краснодарский крайРаботы по продлению и расширению площадки напротив кормы танкера "Волгонефть-239". Кадр видео
Работы по продлению и расширению площадки напротив кормы танкера "Волгонефть-239". Кадр видео
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КРАСНОДАР, 14 янв — РИА Новости. На месте утечки мазута из танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Черном море, может обрушиться скала, рассказали РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Угроза обрушения скальной породы существует на месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормовой части танкера "Волгонефть-239", — сообщили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". С места происшествия эвакуировали 27 человек, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. По оценкам экспертов, на очищение моря может уйти несколько десятков лет.
На Кубани 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают часть грунта и песка на берегу, специалисты удаляют загрязнения с поверхности воды и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
В пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", находящегося на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Специалисты установили боны, для работы техники возвели дорогу протяженностью более 600 метров. В понедельник основную часть вытекшего мазута собрали.
На Кубани зафиксировали утечку нефтепродуктов с кормы танкера
10 января, 20:26