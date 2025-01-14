https://ria.ru/20250114/tamozhnya-1993608648.html

Иностранец пытался ввезти в Россию 50 килограммов человеческих волос

Иностранец пытался ввезти в Россию 50 килограммов человеческих волос - РИА Новости, 14.01.2025

Иностранец пытался ввезти в Россию 50 килограммов человеческих волос

Домодедовские таможенники оштрафовали иностранца, который пытался ввезти в Россию около 50 килограммов человеческих волос на семь миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 14.01.2025

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россия

дубай

оаэ

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Домодедовские таможенники оштрафовали иностранца, который пытался ввезти в Россию около 50 килограммов человеческих волос на семь миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС. "Почти 50 килограммов натуральных волос человека обнаружили домодедовские таможенники в багаже 37-летнего иностранца, прибывшего рейсом из Дубая (ОАЭ). Эксперты оценили стоимость товара в семь миллионов рублей", — говорится в сообщении. По данным ведомства, пассажир проследовал с багажом по зеленому коридору в зону таможенного контроля. В ходе досмотра инспекторы обнаружили у него семь полиэтиленовых пакетов, в которых находилось 300 связок из волос разного цвета и характеристик. Он рассказал, что является парикмахером-стилистом и возвращается с фестиваля индустрии красоты. Также добавил, что с таможенными правилами не знаком, а стоимость товара не превышает 300 тысяч рублей. Из заготовок нарушитель планировал мастерить парики, трессы и шиньоны. Мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 16.2 КоАП Российской Федерации (недекларирование товаров). Ему назначен административный штраф — свыше 3,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240711/fsb-1958902835.html

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россия, дубай, оаэ, федеральная таможенная служба (фтс россии)