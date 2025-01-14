https://ria.ru/20250114/tailand-1993669085.html

В Паттайе назвали вероятную причину смерти чиновника из Владивостока

В Паттайе назвали вероятную причину смерти чиновника из Владивостока - РИА Новости, 14.01.2025

В Паттайе назвали вероятную причину смерти чиновника из Владивостока

Следователь в Паттайе заявил, что чиновник администрации Владивостока Константин Клюев, скончавшийся в Таиланде, умер от падения с высоты 3 этажа, это был... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:58:00+03:00

2025-01-14T14:58:00+03:00

2025-01-14T14:58:00+03:00

паттайя

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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Следователь в Паттайе заявил, что чиновник администрации Владивостока Константин Клюев, скончавшийся в Таиланде, умер от падения с высоты 3 этажа, это был несчастный случай, сообщила РИА Новости представитель русской общины в Паттайе Светлана Шерстобоева. Ранее источник в правоохранительных органах Приморья сообщил РИА Новости, что чиновник скончался, обстоятельства его смерти проверяют правоохранители Паттайи. Шерстобоева также подтвердила РИА Новости факт смерти Клюева и рассказала, что он был застрахован. "Мы сейчас в полиции, вышли от следователя. Падение с высоты, несчастный случай. Он упал с высоты 3 этажа", - сказала собеседница. Она отметила, что мужчина скончался в своем отеле. В понедельник в сообществе россиян, живущих в Таиланде, во "ВКонтакте" "Мы живём в Таиланде" был опубликован пост о поисках Клюева. Сообщалось, что он вышел из отеля "Паттайя Гранд Ресорт" и не вернулся, его родные начали поиски после того, как мужчина не вышел на связь 30 декабря 2024 года. Во вторник в этой группе сообщается, что Клюев найден мертвым в отеле, причины смерти не установлены. Родственникам погибшего сообщили о случившемся.

https://ria.ru/20241229/tailand-1991978850.html

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паттайя, таиланд, происшествия