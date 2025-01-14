https://ria.ru/20250114/tailand-1993621729.html

В Таиланде умер чиновник из Владивостока

В Таиланде умер чиновник из Владивостока - РИА Новости, 14.01.2025

В Таиланде умер чиновник из Владивостока

Замначальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев скончался в Паттайе в Таиланде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:22:00+03:00

2025-01-14T12:22:00+03:00

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паттайя

таиланд

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Замначальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев скончался в Паттайе в Таиланде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Приморья. "Факт смерти подтверждается", - сказал собеседник. Он уточнил, что обстоятельства смерти проверяют правоохранители Паттайи. Представитель русской общины в Паттайе Светлана Шерстобоева также подтвердила РИА Новости факт смерти Клюева, не уточнив подробностей. В понедельник в сообществе россиян, живущих в Таиланде, во "ВКонтакте" "Мы живём в Таиланде" был опубликован пост о поисках Клюева. Сообщалось, что он вышел из отеля "Паттайя Гранд Ресорт" и не вернулся, его родные начали поиски после того, как мужчина не вышел на связь 30 декабря 2024 года. Во вторник в этой группе сообщается, что Клюев найден мертвым в отеле, причины смерти не установлены, родственникам погибшего сообщили о случившемся.

https://ria.ru/20250102/avariya-1992337503.html

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паттайя, таиланд, владивосток