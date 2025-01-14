Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде умер чиновник из Владивостока - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 14.01.2025 (обновлено: 12:25 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/tailand-1993621729.html
В Таиланде умер чиновник из Владивостока
В Таиланде умер чиновник из Владивостока - РИА Новости, 14.01.2025
В Таиланде умер чиновник из Владивостока
Замначальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев скончался в Паттайе в Таиланде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:22:00+03:00
2025-01-14T12:25:00+03:00
паттайя
таиланд
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_72a3c175558c9e0fdc42ab3133a41f88.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Замначальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев скончался в Паттайе в Таиланде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Приморья. "Факт смерти подтверждается", - сказал собеседник. Он уточнил, что обстоятельства смерти проверяют правоохранители Паттайи. Представитель русской общины в Паттайе Светлана Шерстобоева также подтвердила РИА Новости факт смерти Клюева, не уточнив подробностей. В понедельник в сообществе россиян, живущих в Таиланде, во "ВКонтакте" "Мы живём в Таиланде" был опубликован пост о поисках Клюева. Сообщалось, что он вышел из отеля "Паттайя Гранд Ресорт" и не вернулся, его родные начали поиски после того, как мужчина не вышел на связь 30 декабря 2024 года. Во вторник в этой группе сообщается, что Клюев найден мертвым в отеле, причины смерти не установлены, родственникам погибшего сообщили о случившемся.
https://ria.ru/20250102/avariya-1992337503.html
паттайя
таиланд
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_cdf36ccb48aab32d6ae29833db1f750e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
паттайя, таиланд, владивосток
Паттайя, Таиланд, Владивосток
В Таиланде умер чиновник из Владивостока

Замглавы гаража администрации Владивостока Клюев скончался в Таиланде

© AP Photo / David LongstreathМашины скорой помощи в Таиланде
Машины скорой помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / David Longstreath
Машины скорой помощи в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Замначальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев скончался в Паттайе в Таиланде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Приморья.
"Факт смерти подтверждается", - сказал собеседник.
Он уточнил, что обстоятельства смерти проверяют правоохранители Паттайи.
Представитель русской общины в Паттайе Светлана Шерстобоева также подтвердила РИА Новости факт смерти Клюева, не уточнив подробностей.
В понедельник в сообществе россиян, живущих в Таиланде, во "ВКонтакте" "Мы живём в Таиланде" был опубликован пост о поисках Клюева. Сообщалось, что он вышел из отеля "Паттайя Гранд Ресорт" и не вернулся, его родные начали поиски после того, как мужчина не вышел на связь 30 декабря 2024 года. Во вторник в этой группе сообщается, что Клюев найден мертвым в отеле, причины смерти не установлены, родственникам погибшего сообщили о случившемся.
Момент ДТП с пассажирским автобусом в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП
2 января, 17:52
 
ПаттайяТаиландВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала