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ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/svo-1993628912.html
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре - РИА Новости, 14.01.2025
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:42:00+03:00
2025-01-14T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
артемовск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки города, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Накануне РИА Новости сообщили в силовых структурах, что российские силы зашли и закрепились на территории огнеупорного завода в городе Часов Яр, который находится в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР. "Завод огнеупоров после сопротивления достаточно серьезного они (ВСУ - ред.) оставили. Штурмовые действия наших подразделений были достаточно эффективными, противник отброшен сейчас в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее - в частный сектор", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Сейчас, по его словам, ведутся боевые действия за пределами огнеупорного завода. "Там идет зачистка как раз в первую очередь многоэтажной застройки, и тогда можно уже (будет - ред.) рассматривать полное освобождение города", - отметил советник.
https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html
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донецкая народная республика, часов яр, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре

Кимаковский: ВС России выбили ВСУ с территории завода огнеупоров в Часовом Яре

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки города, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Накануне РИА Новости сообщили в силовых структурах, что российские силы зашли и закрепились на территории огнеупорного завода в городе Часов Яр, который находится в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР.
"Завод огнеупоров после сопротивления достаточно серьезного они (ВСУ - ред.) оставили. Штурмовые действия наших подразделений были достаточно эффективными, противник отброшен сейчас в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее - в частный сектор", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Сейчас, по его словам, ведутся боевые действия за пределами огнеупорного завода.
"Там идет зачистка как раз в первую очередь многоэтажной застройки, и тогда можно уже (будет - ред.) рассматривать полное освобождение города", - отметил советник.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрАртемовскВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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