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ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре

ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре - РИА Новости, 14.01.2025

ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре

ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:42:00+03:00

2025-01-14T12:42:00+03:00

2025-01-14T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

артемовск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки города, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Накануне РИА Новости сообщили в силовых структурах, что российские силы зашли и закрепились на территории огнеупорного завода в городе Часов Яр, который находится в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР. "Завод огнеупоров после сопротивления достаточно серьезного они (ВСУ - ред.) оставили. Штурмовые действия наших подразделений были достаточно эффективными, противник отброшен сейчас в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее - в частный сектор", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Сейчас, по его словам, ведутся боевые действия за пределами огнеупорного завода. "Там идет зачистка как раз в первую очередь многоэтажной застройки, и тогда можно уже (будет - ред.) рассматривать полное освобождение города", - отметил советник.

https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html

донецкая народная республика

часов яр

артемовск

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донецкая народная республика, часов яр, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины