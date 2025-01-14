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ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре - РИА Новости, 14.01.2025
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:42:00+03:00
2025-01-14T12:42:00+03:00
2025-01-14T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки города, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Накануне РИА Новости сообщили в силовых структурах, что российские силы зашли и закрепились на территории огнеупорного завода в городе Часов Яр, который находится в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР. "Завод огнеупоров после сопротивления достаточно серьезного они (ВСУ - ред.) оставили. Штурмовые действия наших подразделений были достаточно эффективными, противник отброшен сейчас в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее - в частный сектор", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Сейчас, по его словам, ведутся боевые действия за пределами огнеупорного завода. "Там идет зачистка как раз в первую очередь многоэтажной застройки, и тогда можно уже (будет - ред.) рассматривать полное освобождение города", - отметил советник.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
Кимаковский: ВС России выбили ВСУ с территории завода огнеупоров в Часовом Яре