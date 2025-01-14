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"Известия" сообщили о внеплановой проверке в крупной торговой сети
"Известия" сообщили о внеплановой проверке в крупной торговой сети - РИА Новости, 14.01.2025
"Известия" сообщили о внеплановой проверке в крупной торговой сети
В торговой сети "Светофор" пройдет внеплановая проверка Роспотребнадзора, сообщают "Известия" со ссылкой на документы правительства. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:02:00+03:00
2025-01-14T05:02:00+03:00
2025-01-14T05:03:00+03:00
происшествия
россия
денис мантуров
сергей лисовский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В торговой сети "Светофор" пройдет внеплановая проверка Роспотребнадзора, сообщают "Известия" со ссылкой на документы правительства."Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в федеральной торговой сети "Светофор". <...> Первый вице-премьер Денис Мантуров уже поручил службе и Минэкономразвития представить в правительство необходимые для этого бумаги", — говорится в статье.Отмечается, что конкретные регионы, в которых пройдут мероприятия Роспотребнадзора, пока остаются неизвестными. По данным источника "Известий" в правительстве, проверка связана с обращением депутата Госдумы Сергея Лисовского.Торговая сеть "Светофор" включает в себя более двух тысяч магазинов низких цен, включая торговые точки под одноименной вывеской и под брендом "Маяк". Компания входит в число крупнейших ритейлеров России.
https://ria.ru/20250113/vkusvill-1993505424.html
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происшествия, россия, денис мантуров, сергей лисовский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Происшествия, Россия, Денис Мантуров, Сергей Лисовский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
"Известия" сообщили о внеплановой проверке в крупной торговой сети
"Известия" сообщили о проверке Роспотребнадзора в торговой сети "Светофор"