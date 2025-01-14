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В Ростове-на-Дону четыре района частично остались без света
В Ростове-на-Дону четыре района частично остались без света - РИА Новости, 14.01.2025
В Ростове-на-Дону четыре района частично остались без света
Четыре района Ростова-на-Дону частично остались без света из-за одновременного отключения трех высоковольных линий электропередачи, сообщил глава администрации... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:59:00+03:00
2025-01-14T20:59:00+03:00
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происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Четыре района Ростова-на-Дону частично остались без света из-за одновременного отключения трех высоковольных линий электропередачи, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "В связи с одновременным отключением трех высоковольных линий электропередачи в районе Змиевской балки частично прекращено электроснабжение на территории Советского, Железнодорожного, Ленинского и Октябрьского районов Ростова", - написал он в своем Telegram-канале. Специалисты уже приступили к ремонтным работам. "Из доклада моего заместителя - к концу суток планируется подать электроэнергию", - отметил Логвиненко.
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происшествия, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Россия
В Ростове-на-Дону четыре района частично остались без света
В Ростове-на-Дону четыре района остались без света из-за отключения трех ЛЭП