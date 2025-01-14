https://ria.ru/20250114/sumy-1993746273.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 14.01.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T23:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное"."В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250114/bpla-1993746582.html

https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html

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в мире, россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины