https://ria.ru/20250114/sud-1993566056.html
Адвокаты Канахина* и Капустина* обжаловали их пожизненные сроки
Адвокаты Канахина* и Капустина* обжаловали их пожизненные сроки - РИА Новости, 14.01.2025
Адвокаты Канахина* и Капустина* обжаловали их пожизненные сроки
Адвокаты главаря "Русского добровольческого корпуса"** Дениса Капустина*, актера Кирилла Канахина* и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T03:17:00+03:00
2025-01-14T03:17:00+03:00
2025-01-14T09:57:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Адвокаты главаря "Русского добровольческого корпуса"** Дениса Капустина*, актера Кирилла Канахина* и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область обжаловали их заочные пожизненные сроки, жалобы поступили в Апелляционный военный суд, сообщили РИА Новости в инстанции."Уголовное дело по апелляционным жалобам защитников - адвокатов в защиту Антона Зырянова*, Канахина*, Капустина*, Алексея Огурцова* на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года поступило в Апелляционный военный суд", - сказал собеседник агентства.Как уточнили в Апелляционном военном суде, жалоба защиты еще одного фигуранта дела - Сергея Галанова* - не поступала. Кроме того, сами осужденные также не направляли жалоб в инстанцию.Судебное заседание назначено на конец января.Второй Западный окружной военный суд 14 ноября заочно приговорил пятерых фигурантов дела о вторжении в Брянскую область к пожизненному лишению свободы. При назначении им наказания суд определил, что они должны будут провести первые 8 лет в тюрьме, а остальное время - в колонии особого режима. Каждого из них оштрафовали на 2-2,5 миллиона рублей. Также наложен запрет на администрирование сайтов на срок от 3 до 4 лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан на общую сумму 10 миллионов рублей, и также иски местного отделения Росгвардии и обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом, водой и электричеством организаций на 3,5 миллиона рублей.Защита фигурантов просила суд признать их невиновными и прекратить уголовное преследование, так как в деле нет показаний обвиняемых, их причастность к преступлениям доказывается исключительно снимками и показаниями свидетелей, а само дело преимущественно основано на предположениях.Пятеро фигурантов объявлены в международный розыск.По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.В зависимости от роли каждого фигурантам вменяли посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления.Капустина уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин*, который участвовал в нападении на Россию в составе РДК**.Капустин - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"**. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.* Внесены в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241205/kapustin-1987448395.html
https://ria.ru/20241228/peterburg-1991839662.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянская область, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Брянская область, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Адвокаты Канахина* и Капустина* обжаловали их пожизненные сроки
Адвокаты лидера РДК Капустина и Канахина обжаловали их пожизненные сроки
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Адвокаты главаря "Русского добровольческого корпуса"** Дениса Капустина*, актера Кирилла Канахина* и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область обжаловали их заочные пожизненные сроки, жалобы поступили в Апелляционный военный суд, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Уголовное дело по апелляционным жалобам защитников - адвокатов в защиту Антона Зырянова*, Канахина*, Капустина*, Алексея Огурцова* на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года поступило в Апелляционный военный суд", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в Апелляционном военном суде, жалоба защиты еще одного фигуранта дела - Сергея Галанова* - не поступала. Кроме того, сами осужденные также не направляли жалоб в инстанцию.
Судебное заседание назначено на конец января.
Второй Западный окружной военный суд 14 ноября заочно приговорил пятерых фигурантов дела о вторжении в Брянскую область
к пожизненному лишению свободы. При назначении им наказания суд определил, что они должны будут провести первые 8 лет в тюрьме, а остальное время - в колонии особого режима. Каждого из них оштрафовали на 2-2,5 миллиона рублей. Также наложен запрет на администрирование сайтов на срок от 3 до 4 лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан на общую сумму 10 миллионов рублей, и также иски местного отделения Росгвардии
и обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом, водой и электричеством организаций на 3,5 миллиона рублей.
Защита фигурантов просила суд признать их невиновными и прекратить уголовное преследование, так как в деле нет показаний обвиняемых, их причастность к преступлениям доказывается исключительно снимками и показаниями свидетелей, а само дело преимущественно основано на предположениях.
Пятеро фигурантов объявлены в международный розыск.
По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины
в села Любечане и Сушаны Климовского района
Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяли посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России
группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления.
Капустина уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин*, который участвовал в нападении на Россию в составе РДК**.
Капустин - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"**. По данным ФСБ
, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области
, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
* Внесены в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.
** Запрещенная в России террористическая организация.