https://ria.ru/20250114/sud-1993566056.html

Адвокаты Канахина* и Капустина* обжаловали их пожизненные сроки

Адвокаты Канахина* и Капустина* обжаловали их пожизненные сроки - РИА Новости, 14.01.2025

Адвокаты Канахина* и Капустина* обжаловали их пожизненные сроки

Адвокаты главаря "Русского добровольческого корпуса"** Дениса Капустина*, актера Кирилла Канахина* и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:17:00+03:00

2025-01-14T03:17:00+03:00

2025-01-14T09:57:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993591431_0:27:772:461_1920x0_80_0_0_c9678fb341c1e8d30eee8967f52fbc4f.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Адвокаты главаря "Русского добровольческого корпуса"** Дениса Капустина*, актера Кирилла Канахина* и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область обжаловали их заочные пожизненные сроки, жалобы поступили в Апелляционный военный суд, сообщили РИА Новости в инстанции."Уголовное дело по апелляционным жалобам защитников - адвокатов в защиту Антона Зырянова*, Канахина*, Капустина*, Алексея Огурцова* на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года поступило в Апелляционный военный суд", - сказал собеседник агентства.Как уточнили в Апелляционном военном суде, жалоба защиты еще одного фигуранта дела - Сергея Галанова* - не поступала. Кроме того, сами осужденные также не направляли жалоб в инстанцию.Судебное заседание назначено на конец января.Второй Западный окружной военный суд 14 ноября заочно приговорил пятерых фигурантов дела о вторжении в Брянскую область к пожизненному лишению свободы. При назначении им наказания суд определил, что они должны будут провести первые 8 лет в тюрьме, а остальное время - в колонии особого режима. Каждого из них оштрафовали на 2-2,5 миллиона рублей. Также наложен запрет на администрирование сайтов на срок от 3 до 4 лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан на общую сумму 10 миллионов рублей, и также иски местного отделения Росгвардии и обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом, водой и электричеством организаций на 3,5 миллиона рублей.Защита фигурантов просила суд признать их невиновными и прекратить уголовное преследование, так как в деле нет показаний обвиняемых, их причастность к преступлениям доказывается исключительно снимками и показаниями свидетелей, а само дело преимущественно основано на предположениях.Пятеро фигурантов объявлены в международный розыск.По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.В зависимости от роли каждого фигурантам вменяли посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления.Капустина уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин*, который участвовал в нападении на Россию в составе РДК**.Капустин - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"**. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.* Внесены в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241205/kapustin-1987448395.html

https://ria.ru/20241228/peterburg-1991839662.html

россия

брянская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, брянская область, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)