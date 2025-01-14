https://ria.ru/20250114/sud-1993562620.html

Мэрию Москвы обязали приобрести квартиру пенсионерке, родившейся в ссылке

Мэрию Москвы обязали приобрести квартиру пенсионерке, родившейся в ссылке - РИА Новости, 14.01.2025

Мэрию Москвы обязали приобрести квартиру пенсионерке, родившейся в ссылке

Пресненский суд Москвы обязал департамент городского имущества столицы предоставить соцвыплату на покупку жилья пенсионерке Елизавете Михайловой, которая... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T01:34:00+03:00

2025-01-14T01:34:00+03:00

2025-01-14T03:27:00+03:00

азербайджан

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы обязал департамент городского имущества столицы предоставить соцвыплату на покупку жилья пенсионерке Елизавете Михайловой, которая родилась в ссылке, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил исковые требования Михайловой Е.С. и прокуратуры города Москвы к ДГИ города Москвы в рамках жилищного спора", - рассказал собеседник агентства. Михайлова в 2021 году рассказывала корреспонденту РИА Новости, что ее отец в 1930-х работал в Азербайджане по дипломатической линии, от властей получил жилье рядом со станцией Вешняки. В 1937-м его арестовали за участие в контрреволюционной организации и дали восемь лет. Михайлова родилась в ссылке, последние годы ей много раз отказывали в первоочередном праве на квартиру в том городе, где ее родители жили до ареста.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азербайджан, москва, общество