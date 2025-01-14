Рейтинг@Mail.ru
В России вынесли первый приговор за угрозу безопасности дорожного движения - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 14.01.2025 (обновлено: 01:43 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/sud-1993559075.html
В России вынесли первый приговор за угрозу безопасности дорожного движения
В России вынесли первый приговор за угрозу безопасности дорожного движения - РИА Новости, 14.01.2025
В России вынесли первый приговор за угрозу безопасности дорожного движения
Суд в Каспийске вынес обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения — такой случай впервые произошел в России, сообщили в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T00:33:00+03:00
2025-01-14T01:43:00+03:00
происшествия
каспийск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 янв — РИА Новости. Суд в Каспийске вынес обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения — такой случай впервые произошел в России, сообщили в республиканской госавтоинспекции."В России впервые вынесен обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Мировой судья судебного участка №104 города Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств… Суд, учтя смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей", — говорится в заявлении. По данным ведомства, 31 декабря 2023 года местный водитель Porsche Cayenne намеренно выехал на встречную полосу, создав угрозу для остальных. На тот момент мужчине было 18 лет.При этом обвиняемый признал вину, раскаялся и попросил рассмотреть дело в особом порядке.
https://ria.ru/20241105/pdd-1981899695.html
https://ria.ru/20240923/avariya-1974274605.html
каспийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каспийск, россия
Происшествия, Каспийск, Россия
В России вынесли первый приговор за угрозу безопасности дорожного движения

Суд в Дагестане вынес приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 14 янв — РИА Новости. Суд в Каспийске вынес обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения — такой случай впервые произошел в России, сообщили в республиканской госавтоинспекции.
России впервые вынесен обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Мировой судья судебного участка №104 города Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств… Суд, учтя смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей", — говорится в заявлении.
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Правительство рассмотрело идею о мгновенных уведомлениях о нарушении ПДД
5 ноября 2024, 11:57
По данным ведомства, 31 декабря 2023 года местный водитель Porsche Cayenne намеренно выехал на встречную полосу, создав угрозу для остальных. На тот момент мужчине было 18 лет.
При этом обвиняемый признал вину, раскаялся и попросил рассмотреть дело в особом порядке.
На месте ДТП с участием Porsche в центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Пьяный водитель Porsche устроил ДТП в центре Петербурга
23 сентября 2024, 16:52
 
ПроисшествияКаспийскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала