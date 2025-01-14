https://ria.ru/20250114/sud-1993559075.html

В России вынесли первый приговор за угрозу безопасности дорожного движения

В России вынесли первый приговор за угрозу безопасности дорожного движения - РИА Новости, 14.01.2025

В России вынесли первый приговор за угрозу безопасности дорожного движения

Суд в Каспийске вынес обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения — такой случай впервые произошел в России, сообщили в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T00:33:00+03:00

2025-01-14T00:33:00+03:00

2025-01-14T01:43:00+03:00

происшествия

каспийск

россия

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МАХАЧКАЛА, 14 янв — РИА Новости. Суд в Каспийске вынес обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения — такой случай впервые произошел в России, сообщили в республиканской госавтоинспекции."В России впервые вынесен обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Мировой судья судебного участка №104 города Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств… Суд, учтя смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей", — говорится в заявлении. По данным ведомства, 31 декабря 2023 года местный водитель Porsche Cayenne намеренно выехал на встречную полосу, создав угрозу для остальных. На тот момент мужчине было 18 лет.При этом обвиняемый признал вину, раскаялся и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

https://ria.ru/20241105/pdd-1981899695.html

https://ria.ru/20240923/avariya-1974274605.html

каспийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, каспийск, россия