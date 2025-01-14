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В Турции задержали подозреваемых в причастности к смерти людей от алкоголя - РИА Новости, 14.01.2025
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23:48 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/stambul-1993748589.html
В Турции задержали подозреваемых в причастности к смерти людей от алкоголя
В Турции задержали подозреваемых в причастности к смерти людей от алкоголя - РИА Новости, 14.01.2025
В Турции задержали подозреваемых в причастности к смерти людей от алкоголя
Полиция задержала в Стамбуле двоих граждан Туркмении, подозреваемых в причастности к производству контрафактного алкоголя, из-за которого погибли 11 человек,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T23:48:00+03:00
2025-01-14T23:48:00+03:00
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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Полиция задержала в Стамбуле двоих граждан Туркмении, подозреваемых в причастности к производству контрафактного алкоголя, из-за которого погибли 11 человек, передает госагентство Anadolu. Жертвами отравления поддельным алкоголем в городе за сутки стали 11 человек, в том числе иностранцы, всего в больницы обратились 38 граждан, сообщило госагентство. По данным генконсульства Узбекистана в Стамбуле, среди скончавшихся - пятеро граждан страны. Полиция установила, что поддельный алкоголь продавали граждане Туркмении Агазхан О. и Амангюль Д. в районе Зия Гёкальп на западе Стамбула, подозреваемые были задержаны. Выяснилось, что они организовали производство алкоголя в расположенной неподалеку квартире, где в ходе обысков сотрудники правоохранительных органов конфисковали 50 литров контрафактного алкоголя, наркотики, лекарства и поддельные документы. "Прокуратура района Кючюкчекмедже начала следствие, задержанным предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, производстве и продаже поддельного алкоголя, подделка документов и другие", - сообщило агентство. Отравившиеся алкоголем граждане начали обращаться в больницы Стамбула в конце ноября 2024 года, к началу 2025 года погибли не менее 37 человек. Полиция задержала ранее в общей сложности 36 подозреваемых в причастности к производству и распространению поддельного алкоголя, 14 из них арестованы. В рамках проверок, проведенных в более чем тысяче магазинов и заведений, специалисты конфисковали более 287 тонн контрафактного алкоголя, сообщили власти.
https://ria.ru/20250114/stambul-1993732397.html
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в мире, здоровье - общество, стамбул, туркмения, узбекистан
В мире, Здоровье - Общество, Стамбул, Туркмения, Узбекистан
В Турции задержали подозреваемых в причастности к смерти людей от алкоголя

Anadolu: в Стамбуле задержали подозреваемых в производстве поддельного алкоголя

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские в Стамбуле
Турецкие полицейские в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие полицейские в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Полиция задержала в Стамбуле двоих граждан Туркмении, подозреваемых в причастности к производству контрафактного алкоголя, из-за которого погибли 11 человек, передает госагентство Anadolu.
Жертвами отравления поддельным алкоголем в городе за сутки стали 11 человек, в том числе иностранцы, всего в больницы обратились 38 граждан, сообщило госагентство. По данным генконсульства Узбекистана в Стамбуле, среди скончавшихся - пятеро граждан страны.
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Стамбуле 11 человек скончались из-за отравления поддельным алкоголем
Вчера, 20:20
Полиция установила, что поддельный алкоголь продавали граждане Туркмении Агазхан О. и Амангюль Д. в районе Зия Гёкальп на западе Стамбула, подозреваемые были задержаны. Выяснилось, что они организовали производство алкоголя в расположенной неподалеку квартире, где в ходе обысков сотрудники правоохранительных органов конфисковали 50 литров контрафактного алкоголя, наркотики, лекарства и поддельные документы.
«
"Прокуратура района Кючюкчекмедже начала следствие, задержанным предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, производстве и продаже поддельного алкоголя, подделка документов и другие", - сообщило агентство.
Отравившиеся алкоголем граждане начали обращаться в больницы Стамбула в конце ноября 2024 года, к началу 2025 года погибли не менее 37 человек.
Полиция задержала ранее в общей сложности 36 подозреваемых в причастности к производству и распространению поддельного алкоголя, 14 из них арестованы. В рамках проверок, проведенных в более чем тысяче магазинов и заведений, специалисты конфисковали более 287 тонн контрафактного алкоголя, сообщили власти.
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