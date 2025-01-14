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В Стамбуле 11 человек скончались из-за отравления поддельным алкоголем - РИА Новости, 14.01.2025
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20:20 14.01.2025 (обновлено: 21:46 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/stambul-1993732397.html
В Стамбуле 11 человек скончались из-за отравления поддельным алкоголем
В Стамбуле 11 человек скончались из-за отравления поддельным алкоголем - РИА Новости, 14.01.2025
В Стамбуле 11 человек скончались из-за отравления поддельным алкоголем
Жертвами отравления поддельным алкоголем в Стамбуле за сутки стали 11 человек, сообщило госагентство Anadolu. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:20:00+03:00
2025-01-14T21:46:00+03:00
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СТАМБУЛ, 14 янв — РИА Новости. Жертвами отравления поддельным алкоголем в Стамбуле за сутки стали 11 человек, сообщило госагентство Anadolu."В различные больницы Стамбула с жалобами после употребления контрафактного алкоголя обратились 38 человек, из них 26 иностранцев. За 24 часа из 38 госпитализированных 11 скончались", — говорится в материале. Генконсульство Узбекистана сообщило, что среди погибших пять граждан их страны. Они употребили поддельный продукт, приобретенный в районе Аксарай.Отравившиеся алкоголем люди начали обращаться за медицинской помощью в Стамбуле в конце ноября, к началу 2025 года погибли не менее 37 человек.Полиция ранее задержала в общей сложности 36 подозреваемых в причастности к производству и распространению поддельного крепкого напитка, 14 из них арестованы. В рамках проверок, проведенных более чем в тысяче магазинов и заведений, специалисты конфисковали свыше 287 тонн контрафактного алкоголя, сообщили власти.
https://ria.ru/20250110/perm-1993207425.html
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в мире, стамбул, узбекистан, турция
В мире, Стамбул, Узбекистан, Турция
В Стамбуле 11 человек скончались из-за отравления поддельным алкоголем

Anadolu: жертвами отравления поддельным алкоголем в Стамбуле стали 11 человек

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 янв — РИА Новости. Жертвами отравления поддельным алкоголем в Стамбуле за сутки стали 11 человек, сообщило госагентство Anadolu.
"В различные больницы Стамбула с жалобами после употребления контрафактного алкоголя обратились 38 человек, из них 26 иностранцев. За 24 часа из 38 госпитализированных 11 скончались", — говорится в материале.
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Генконсульство Узбекистана сообщило, что среди погибших пять граждан их страны. Они употребили поддельный продукт, приобретенный в районе Аксарай.
Отравившиеся алкоголем люди начали обращаться за медицинской помощью в Стамбуле в конце ноября, к началу 2025 года погибли не менее 37 человек.
Полиция ранее задержала в общей сложности 36 подозреваемых в причастности к производству и распространению поддельного крепкого напитка, 14 из них арестованы. В рамках проверок, проведенных более чем в тысяче магазинов и заведений, специалисты конфисковали свыше 287 тонн контрафактного алкоголя, сообщили власти.
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