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США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона
США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона - РИА Новости, 14.01.2025
США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона
Администрация президента США Дональда Трампа будет работать над усилением обороны страны от гиперзвуковых ракет, межконтинентальных баллистических ракет (МБР),... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:54:00+03:00
2025-01-14T19:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа будет работать над усилением обороны страны от гиперзвуковых ракет, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), беспилотников и угроз, исходящих из Арктического региона, заявил во вторник кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет. "Моим приоритетом станет выполнение обещания президента о защите территории США с помощью "железного купола". Мы проведем всесторонний анализ текущих программ противоракетной обороны и сосредоточимся на системах, способных противостоять гиперзвуковым угрозам, МБР, беспилотным аппаратам, а также на защите с южного и арктического направлений", – сказал Хегсет в ходе слушаний в сенате. Кандидат на пост главы Пентагона также отметил необходимость устранения бюрократических барьеров, замедляющих разработку и внедрение новых технологий. По его словам, подобные изменения ускорят создание современных средств защиты и обеспечат их оперативное развертывание.
https://ria.ru/20250114/rossiya-1993720725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона
Кандидат в шефы Пентагона Хегсет: США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, МБР