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США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона - РИА Новости, 14.01.2025
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19:54 14.01.2025 (обновлено: 19:55 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/ssha-1993728665.html
США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона
США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона - РИА Новости, 14.01.2025
США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона
Администрация президента США Дональда Трампа будет работать над усилением обороны страны от гиперзвуковых ракет, межконтинентальных баллистических ракет (МБР),... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:54:00+03:00
2025-01-14T19:55:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа будет работать над усилением обороны страны от гиперзвуковых ракет, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), беспилотников и угроз, исходящих из Арктического региона, заявил во вторник кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет. "Моим приоритетом станет выполнение обещания президента о защите территории США с помощью "железного купола". Мы проведем всесторонний анализ текущих программ противоракетной обороны и сосредоточимся на системах, способных противостоять гиперзвуковым угрозам, МБР, беспилотным аппаратам, а также на защите с южного и арктического направлений", – сказал Хегсет в ходе слушаний в сенате. Кандидат на пост главы Пентагона также отметил необходимость устранения бюрократических барьеров, замедляющих разработку и внедрение новых технологий. По его словам, подобные изменения ускорят создание современных средств защиты и обеспечат их оперативное развертывание.
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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона

Кандидат в шефы Пентагона Хегсет: США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, МБР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа будет работать над усилением обороны страны от гиперзвуковых ракет, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), беспилотников и угроз, исходящих из Арктического региона, заявил во вторник кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет.
«
"Моим приоритетом станет выполнение обещания президента о защите территории США с помощью "железного купола". Мы проведем всесторонний анализ текущих программ противоракетной обороны и сосредоточимся на системах, способных противостоять гиперзвуковым угрозам, МБР, беспилотным аппаратам, а также на защите с южного и арктического направлений", – сказал Хегсет в ходе слушаний в сенате.
Кандидат на пост главы Пентагона также отметил необходимость устранения бюрократических барьеров, замедляющих разработку и внедрение новых технологий. По его словам, подобные изменения ускорят создание современных средств защиты и обеспечат их оперативное развертывание.
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