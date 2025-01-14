https://ria.ru/20250114/ssha-1993728665.html

США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона

США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона - РИА Новости, 14.01.2025

США усилят оборону от гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в шефы Пентагона

Администрация президента США Дональда Трампа будет работать над усилением обороны страны от гиперзвуковых ракет, межконтинентальных баллистических ракет (МБР),... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:54:00+03:00

2025-01-14T19:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа будет работать над усилением обороны страны от гиперзвуковых ракет, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), беспилотников и угроз, исходящих из Арктического региона, заявил во вторник кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет. "Моим приоритетом станет выполнение обещания президента о защите территории США с помощью "железного купола". Мы проведем всесторонний анализ текущих программ противоракетной обороны и сосредоточимся на системах, способных противостоять гиперзвуковым угрозам, МБР, беспилотным аппаратам, а также на защите с южного и арктического направлений", – сказал Хегсет в ходе слушаний в сенате. Кандидат на пост главы Пентагона также отметил необходимость устранения бюрократических барьеров, замедляющих разработку и внедрение новых технологий. По его словам, подобные изменения ускорят создание современных средств защиты и обеспечат их оперативное развертывание.

https://ria.ru/20250114/rossiya-1993720725.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша