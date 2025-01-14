https://ria.ru/20250114/ssha-1993705255.html

Белый дом: поставки оружия Киеву не дают США права диктовать условия мира

Белый дом: поставки оружия Киеву не дают США права диктовать условия мира - РИА Новости, 14.01.2025

Белый дом: поставки оружия Киеву не дают США права диктовать условия мира

Администрация США не считает, что поставки вооружений Киеву дают право Вашингтону диктовать Украине условия мирного урегулирования с Россией, заявил в интервью... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:51:00+03:00

2025-01-14T17:51:00+03:00

2025-01-14T17:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

джейк салливан

владимир путин

нато

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Администрация США не считает, что поставки вооружений Киеву дают право Вашингтону диктовать Украине условия мирного урегулирования с Россией, заявил в интервью газете New York Times советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Одна из ключевых черт подхода администрации Байдена к вопросы Украины, которая, как мне кажется, недооценена, - это наша способность сохранять единство альянса. Президент (России Владимир - ред.) Путин в начале этого конфликта делал ставку на то, что он разрушит НАТО и расколет Европу. Мы удержали коалицию из 50 стран вместе в самых сложных обстоятельствах. Если бы Соединённые Штаты заявили Украине: "Вот так это должно быть", это, безусловно, разрушило бы это единство", - отметил высокопоставленный чиновник. Салливан также подчеркнул, что поставки оружия, разведданных и оказание технической поддержки являются "моральной обязанностью США перед Украиной". Он добавил, что такой подход не требует серьёзных жертв со стороны американцев, что делает его "оправданным". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250114/ssha-1993658770.html

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россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, джейк салливан, владимир путин, нато