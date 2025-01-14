https://ria.ru/20250114/ssha-1993672758.html

Патрушев оценил перспективы работы Трампа во главе США

Патрушев оценил перспективы работы Трампа во главе США - РИА Новости, 14.01.2025

Патрушев оценил перспективы работы Трампа во главе США

Рядовые американцы примут любые идеи, которые смогут поспособствовать их благополучию, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:11:00+03:00

2025-01-14T15:11:00+03:00

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россия

сша

америка

николай патрушев

дональд трамп

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рядовые американцы примут любые идеи, которые смогут поспособствовать их благополучию, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев, говоря о перспективах работы Дональда Трампа во главе США. "Президентство Байдена показало, что приоритеты Белого дома и простых граждан значительно отличались. Знакомые каждому американцу еще со школьных учебников слова о том, что в Америке народ правит для народа и от имени народа, расходятся с реальностью. Поэтому рядовые американцы примут любые идеи, которые смогут поспособствовать их благополучию. Будут приветствовать меры поддержки семейных ценностей, улучшения ситуации в здравоохранении, борьбы с пожарами и нелегальной миграцией", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

https://ria.ru/20250114/ssha-1993671576.html

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россия, сша, америка, николай патрушев, дональд трамп