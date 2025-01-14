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Патрушев оценил перспективы работы Трампа во главе США
Патрушев оценил перспективы работы Трампа во главе США - РИА Новости, 14.01.2025
Патрушев оценил перспективы работы Трампа во главе США
Рядовые американцы примут любые идеи, которые смогут поспособствовать их благополучию, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:11:00+03:00
2025-01-14T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рядовые американцы примут любые идеи, которые смогут поспособствовать их благополучию, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев, говоря о перспективах работы Дональда Трампа во главе США. "Президентство Байдена показало, что приоритеты Белого дома и простых граждан значительно отличались. Знакомые каждому американцу еще со школьных учебников слова о том, что в Америке народ правит для народа и от имени народа, расходятся с реальностью. Поэтому рядовые американцы примут любые идеи, которые смогут поспособствовать их благополучию. Будут приветствовать меры поддержки семейных ценностей, улучшения ситуации в здравоохранении, борьбы с пожарами и нелегальной миграцией", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
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россия, сша, америка, николай патрушев, дональд трамп
Россия, США, Америка, Николай Патрушев, Дональд Трамп
Патрушев оценил перспективы работы Трампа во главе США
Патрушев: американцы примут от Трампа идеи, которые помогут их благополучию