https://ria.ru/20250114/ssha-1993658770.html

СМИ раскрыли страшную правду о роли США на Украине

СМИ раскрыли страшную правду о роли США на Украине - РИА Новости, 14.01.2025

СМИ раскрыли страшную правду о роли США на Украине

Конфликт Украины и России мог закончиться в 2022 году, но США вмешались в процесс переговоров и остановили его ради продолжения боевых действий, пишет The... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:25:00+03:00

2025-01-14T14:25:00+03:00

2025-01-14T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Конфликт Украины и России мог закончиться в 2022 году, но США вмешались в процесс переговоров и остановили его ради продолжения боевых действий, пишет The American Conservative."Чтобы быть оправданной, война должна не только иметь справедливую причину, но и быть последним средством после того, как все мирные средства исчерпаны. Но вместо того, чтобы поощрить значительный дипломатический прогресс, достигнутый между Украиной и Россией, США препятствовали ему, блокировали, прекратили переговоры и сказали "нет", — говорится в материале.Подчеркивается, что многочисленные заявления высокопоставленных лиц стран, имевших отношение к сорванным переговорам, доказывают, что именно из-за США конфликт не был закончен 2022 году.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, и после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к диалогу, но при этом игнорирует постоянные отказы от него со стороны Киева.

https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html

https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993626477.html

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