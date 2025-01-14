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СМИ раскрыли страшную правду о роли США на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/ssha-1993658770.html
СМИ раскрыли страшную правду о роли США на Украине
СМИ раскрыли страшную правду о роли США на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
СМИ раскрыли страшную правду о роли США на Украине
Конфликт Украины и России мог закончиться в 2022 году, но США вмешались в процесс переговоров и остановили его ради продолжения боевых действий, пишет The... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:25:00+03:00
2025-01-14T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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сша
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Конфликт Украины и России мог закончиться в 2022 году, но США вмешались в процесс переговоров и остановили его ради продолжения боевых действий, пишет The American Conservative."Чтобы быть оправданной, война должна не только иметь справедливую причину, но и быть последним средством после того, как все мирные средства исчерпаны. Но вместо того, чтобы поощрить значительный дипломатический прогресс, достигнутый между Украиной и Россией, США препятствовали ему, блокировали, прекратили переговоры и сказали "нет", — говорится в материале.Подчеркивается, что многочисленные заявления высокопоставленных лиц стран, имевших отношение к сорванным переговорам, доказывают, что именно из-за США конфликт не был закончен 2022 году.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, и после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к диалогу, но при этом игнорирует постоянные отказы от него со стороны Киева.
https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html
https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993626477.html
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в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
СМИ раскрыли страшную правду о роли США на Украине

AC: мир на Украине в 2022 году не наступил из-за США

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Конфликт Украины и России мог закончиться в 2022 году, но США вмешались в процесс переговоров и остановили его ради продолжения боевых действий, пишет The American Conservative.
"Чтобы быть оправданной, война должна не только иметь справедливую причину, но и быть последним средством после того, как все мирные средства исчерпаны. Но вместо того, чтобы поощрить значительный дипломатический прогресс, достигнутый между Украиной и Россией, США препятствовали ему, блокировали, прекратили переговоры и сказали "нет", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского
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Подчеркивается, что многочисленные заявления высокопоставленных лиц стран, имевших отношение к сорванным переговорам, доказывают, что именно из-за США конфликт не был закончен 2022 году.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, и после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к диалогу, но при этом игнорирует постоянные отказы от него со стороны Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСША
 
 
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