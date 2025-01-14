https://ria.ru/20250114/ssha-1993565270.html

Инвестор Андриссен набирает кандидатов на должности в администрации Трампа

Инвестор Андриссен набирает кандидатов на должности в администрации Трампа - РИА Новости, 14.01.2025

Инвестор Андриссен набирает кандидатов на должности в администрации Трампа

Американский миллиардер и инвестор Марк Андриссен набирает и проводит собеседования с кандидатами на должности в администрации избранного президента США... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:03:00+03:00

2025-01-14T03:03:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Американский миллиардер и инвестор Марк Андриссен набирает и проводит собеседования с кандидатами на должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "Андриссен спокойно и успешно набирает кандидатов на должности в будущей администрации и проводит с ними собеседования", - говорится в публикации. Как отмечает источник издания, сфера влияния Андриссена не ограничивается решениями, связанными с экономикой и сферой технологий. По данным источника, миллиардер также консультировал по кандидатам на должности в министерстве обороны и разведывательных службах. В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250113/tramp-1993447365.html

https://ria.ru/20250110/kitay-1993036855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден