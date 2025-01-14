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Инвестор Андриссен набирает кандидатов на должности в администрации Трампа - РИА Новости, 14.01.2025
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03:03 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/ssha-1993565270.html
Инвестор Андриссен набирает кандидатов на должности в администрации Трампа
Инвестор Андриссен набирает кандидатов на должности в администрации Трампа - РИА Новости, 14.01.2025
Инвестор Андриссен набирает кандидатов на должности в администрации Трампа
Американский миллиардер и инвестор Марк Андриссен набирает и проводит собеседования с кандидатами на должности в администрации избранного президента США... РИА Новости, 14.01.2025
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в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Американский миллиардер и инвестор Марк Андриссен набирает и проводит собеседования с кандидатами на должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "Андриссен спокойно и успешно набирает кандидатов на должности в будущей администрации и проводит с ними собеседования", - говорится в публикации. Как отмечает источник издания, сфера влияния Андриссена не ограничивается решениями, связанными с экономикой и сферой технологий. По данным источника, миллиардер также консультировал по кандидатам на должности в министерстве обороны и разведывательных службах. В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250113/tramp-1993447365.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Инвестор Андриссен набирает кандидатов на должности в администрации Трампа

WP: миллиардер Андриссен набирает кандидатов на должности в администрации Трампа

© AP Photo / Evan VucciУ здания Белого дома в Вашингтоне
У здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
У здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Американский миллиардер и инвестор Марк Андриссен набирает и проводит собеседования с кандидатами на должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Андриссен спокойно и успешно набирает кандидатов на должности в будущей администрации и проводит с ними собеседования", - говорится в публикации.
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Как отмечает источник издания, сфера влияния Андриссена не ограничивается решениями, связанными с экономикой и сферой технологий. По данным источника, миллиардер также консультировал по кандидатам на должности в министерстве обороны и разведывательных службах.
В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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