Инвестор Андриссен набирает кандидатов на должности в администрации Трампа
WP: миллиардер Андриссен набирает кандидатов на должности в администрации Трампа
© AP Photo / Evan VucciУ здания Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
У здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Американский миллиардер и инвестор Марк Андриссен набирает и проводит собеседования с кандидатами на должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Андриссен спокойно и успешно набирает кандидатов на должности в будущей администрации и проводит с ними собеседования", - говорится в публикации.
Как отмечает источник издания, сфера влияния Андриссена не ограничивается решениями, связанными с экономикой и сферой технологий. По данным источника, миллиардер также консультировал по кандидатам на должности в министерстве обороны и разведывательных службах.
В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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