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После сделки по Украине США уничтожат всех, кто предал Россию

После сделки по Украине США уничтожат всех, кто предал Россию - РИА Новости, 14.01.2025

После сделки по Украине США уничтожат всех, кто предал Россию

Нет ничего прочнее, вернее и надежнее, чем нерушимые узы, навеки объединяющие все демократически-цивилизованные и цивилизованно-демократические страны Запада... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T10:55:00+03:00

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Нет ничего прочнее, вернее и надежнее, чем нерушимые узы, навеки объединяющие все демократически-цивилизованные и цивилизованно-демократические страны Запада. Всему миру известно, что главное оружие и сила Запада — его непоколебимая сплоченность перед лицом внешних угроз, главной из которых является разорванная в клочки Россия.В 2021 году перед встречей с Путиным Джо Байден, держа одну руку на Конституции США, а вторую на пояснице, торжественно заявил, что "США всегда будут стоять рядом с европейскими союзниками".Европа, ни секунды не сомневаясь в своем главном друге, после начала СВО отважно бросила на алтарь победы Волшебного сада над Мордором все: экономику, безопасность, политическую устойчивость, социальную стабильность и свое будущее.Соединенные Штаты от всего сердца приветствовали разрыв экономических связей Европы с Россией и введение Евросоюзом масштабных санкций, а также активно поощряли (а фактически принуждали) европейские компании покидать российский рынок. Кто-то ушел сразу, но кто-то тянул резину, в связи с чем в конце прошлого года в 15-й пакет евросанкций был специально введен пункт, обязывающий еще оставшиеся европейские компании покинуть Россию "как можно скорее".Но одним прекрасным утром (пару дней назад) верные высоким нравственным идеалам и союзническому долгу немецкие, французские и прочие европредприниматели открыли американское издание Newsweek и хором подавились багетами и вайсвурстами.Оказалось, что изо всех иностранных государств крупнейшим налогоплательщиком в России являются главные санкциологи — США, а американские компании только в 2023 году принесли российскому бюджету 1,2 миллиарда долларов налогов. Утирая слезы по уходящим европейским компаниям, в России спокойно продолжают работать и платить налоги 123 крупнейшие компании из США, включая Philip Morris International, PepsiCo, Mars, Procter & Gamble, Mondelez, Citigroup, Johnson & Johnson, Coca-Cola Hellenic, Weatherford, Colgate-Palmolive и так далее. На недоуменные вопросы владельцы этих компаний спокойно ответили, что "их инвесторы против продолжения работы в России моральных возражений не испытывают". Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал такую позицию "позорной", но срочно уходить из России их почему-то не призвал.Мало того: оказалось, что многие из тех, кто громко хлопнул российской дверью под аплодисменты сплоченного западного сообщества, сразу тихонько заскочили обратно через заднюю калитку. Многие компании с американским капиталом, такие как McDonald’s, формально продали бизнес россиянам "по символической цене", но с условием обратного выкупа проданных активов в течение 15 лет. Недавно появилась информация, что тот же McDonald’s в конце 2024 года подал в Роспатент более 50 заявок на регистрацию товарных знаков, что сигнализирует о планах официального возвращения компании. Американский концерн Ford, торжественно вышедший из совместного с российскими инвесторами предприятия после начала СВО, аналогичным образом тихонько прописал в договоре право обратного выкупа активов в течение пяти лет.По информации Торгово-промышленной палаты России, многие американские фирмы "перелицевались" и продолжают работать под новыми названиями. Другие без шума и пыли формально передали права на свои активы своим "дочкам", зарегистрированным в "дружественных странах", в том числе в Китае.Вчера европейское агентство DPA сделало утечку из доклада Еврокомиссии, который будет официально представлен только в середине следующей недели. Главный посыл: конкурентоспособность европейской экономики обрушилась.И тут у европейцев что-то перемкнуло.Правда, свое страшное открытие осмелились озвучить немногие. Депутат бундестага и глава собственной партии Сара Вагенкнехт заявила, что антироссийские санкции — "это просто программа стимулирования экономики США и убийственная программа для немецких и европейских компаний", поэтому "если мы хотим, чтобы наша страна встала на ноги, то мы больше не можем поддерживать эту санкционную политику".Почти то же самое сказала глава фракции "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, которая пообещала в случае победы на выборах вновь запустить "Северный поток", чтобы вернуть конкурентоспособность немецкому бизнесу.В пропахшем единством и демократией воздухе повис вопрос: а с какой это стати американский бизнес вдруг оказался вне политики, тогда как европейский бизнес был торжественно принесен в жертву именно по политическим мотивам? Неужели нас просто развели, как Nescafe в кипятке?На фоне ожидающейся "большой сделки" между США и Россией европейцев все больше охватывают смутные сомнения. Руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер заявил газете Berliner Zeitung, что "BMW, Mercedes и Audi хотят вернуться на российский рынок уже в 2025 году". Европейские авиакомпании ждут не дождутся открытия российского неба, потому что им критично "вернуть важнейшее конкурентное преимущество". Та же IKEA вдруг озаботилась продлением регистрации своих товарных знаков аж до августа 2033 года.Тысячи и тысячи европейских бизнесов надеются вернуться в страну, которая растоптала шароварную свободу с кастрюлей на голове.Нам их, конечно, жаль (на самом деле — нет), но вы сами предали полувековые отношения, в которых Россия не подводила никогда, а теперь союзники вас предали самих, как только появилась необходимость.Вам же четко сказали: Америка будет всегда рядом — чтобы убедиться, что конкуренты самоликвидировались.

https://ria.ru/20250111/evropa-1993188974.html

https://ria.ru/20250110/tramp-1993065644.html

https://ria.ru/20250109/dodik-1992866078.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, сша, европа, украина, в мире