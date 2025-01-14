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Пустые гидранты и "украинский след". Что стоит за пожарами в Калифорнии

Пустые гидранты и "украинский след". Что стоит за пожарами в Калифорнии - РИА Новости, 14.01.2025

Пустые гидранты и "украинский след". Что стоит за пожарами в Калифорнии

По меньшей мере 24 человека погибли, 16 пропавших без вести, а метеорологи обещают на вторник крайне неблагоприятные погодные условия — в округе Лос-Анджелес... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T08:03:00+03:00

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гэвин ньюсом

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. По меньшей мере 24 человека погибли, 16 пропавших без вести, а метеорологи обещают на вторник крайне неблагоприятные погодные условия — в округе Лос-Анджелес бушуют пожары. Разгул стихии вызвал и острую общественную дискуссию: обсуждают страховые выплаты, местный бюджет и даже внешнюю политику. Что происходит в Калифорнии — в материале РИА Новости.Десятки арестовЧисло жертв явно не окончательное: как предупреждают спасатели, люди могли остаться под завалами рухнувших в одночасье домов.Пожарным мешает погода. Дождей не предвидится, а ветер — больше сотни километров в час.В Калифорнию прибыли спасатели из девяти штатов. Стихии противостоят 14 тысяч человек, в их распоряжении 1400 пожарных машин и 84 самолета.Следит за порядком и борется с мародерством Национальная гвардия. По словам капитана лос-анджелесской полиции Майкла Лоренца, в минувшие выходные арестовали семерых, причем два мародера выдавали себя за пожарных. Задержания происходят каждый день.Неподъемная страховкаОгонь уничтожил по меньшей мере 12 тысяч строений, включая частные дома. По предварительной оценке метеорологической компании AccuWeather, экономический ущерб уже достиг 150 миллиардов долларов.Если за государственную собственность заплатят штат и федеральное правительство, то частным домохозяйствам придется туго. Дело в том, что страховые компании в Калифорнии с некоторых пор не берутся покрывать убытки от пожаров: слишком опасный и непредсказуемый регион."Некоторые фирмы не исключили пожары из списка страховых случаев, — рассказал РИА Новости автодилер из Сан-Диего Росс Ма. — Но существенно снизили компенсацию. Если дом сгорел, на восстановление не хватит".И условия страховок такие, что далеко не всем по карману. Поэтому многие полагались на авось."Если платежи ежемесячные, а не за год, вписывают пункт о перерасчете в зависимости от прогнозов погоды. Так что для тех, кто готов отдать, допустим, 200 долларов, в итоге сумма может стать непосильной", — пояснил Ма.Секс-меньшинства и УкраинаВозникли вопросы и к обеспечению калифорнийских пожарных. В какой-то момент у них просто кончилась вода, гидранты буквально пересохли.Власти объясняют: водопровод не рассчитан на такие нагрузки. "Возникшие условия совершенно не соответствуют ни одной из систем водоснабжения домохозяйств", — указал главный инженер департамента энергетики Лос-Анджелеса Марти Адамс.Политики, впрочем, смотрят на это иначе. Старший сын избранного президента Дональда Трампа (тоже Дональд) не упустил случая упрекнуть действующую администрацию. "О, конечно же, пожарные Лос-Анджелеса пожертвовали Украине часть своих запасов", — саркастично заметил он в соцсети X.И сослался на публикацию марта 2022-го. За два года у местных властей не нашлось времени, чтобы исправить ситуацию.Издание Daily Caller подчеркивает: бюджетный план Лос-Анджелеса на 2025-й содержит множество дотаций для поддержки секс-меньшинств, а вот затраты на пожарную безопасность — урезали.Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс возражает: "Сокращения были, но не такие, которые могли бы повлиять на безопасность"."Что касается Daily Caller, то они просто взяли удобную для себя тему, — уточнила в беседе с РИА Новости Кейси Блок, терапевт из Окленда. — Статья разошлась по соцсетям, но другие СМИ их не поддержали. Потому что это специфическое консервативное издание, у него своя аудитория, не слишком многочисленная. Достаточно сказать, что даже Трамп, критикуя Байдена, не апеллирует к данным DC. В Калифорнии всегда уделяли внимание меньшинствам, не только в Лос-Анджелесе. Это борьба с дискриминацией, в том числе при приеме на работу, обычные социальные гарантии, которые предоставляют и по другим критериям: неполным, многодетным семьям, инвалидам".Пожары как оружие политической борьбы"Есть вполне очевидная проблема — нехватка воды, о чем твердят все, приходится везти цистерны из других штатов, — добавляет Росс Ма. — Это порождает слухи о том, что якобы ресурсы ушли на богатые районы".Предполагаемую "предвзятость" пожарных даже обыграли в одном из эпизодов стримингового сериала "Утреннее шоу". Вопрос для американцев действительно болезненный."Но мы видим, сколько сгорело дорогих особняков. Так что никто не критикует пожарных открыто, это только на уровне онлайн-комментариев", — говорит Ма.Наоборот, калифорнийцы поддерживают спасателей. "Немало историй о том, как пожарные вызволяли людей, рискуя собой. Не думаю, что кто-то помнит о поставках Украине, большинство не знало об этом, пока Трамп-младший не написал в X. Мы читаем об оружии, деньгах в конгрессе (для Киева), однако нехватки пожарного оборудования в Калифорнии не ощущалось".Что бы ни стояло за нынешним кризисом — секс-меньшинства, Украина, несбалансированный бюджет, — американские политики явно не перестанут использовать его в своих целях.Трамп-старший, например, обвинил в катастрофе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, призвав его уйти в отставку.И в данном случае речь не столько о пожарах, сколько об игре республиканцев вдолгую. Ньюсом — весьма популярный демократ, которого в прошлом году рассматривали как возможную замену Байдена от партии, а сейчас прочат в кандидаты для президентской кампании 2028-го. Так что, даже если сгоревшие калифорнийские дома восстановят быстро, политическое эхо будет долгим.

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в мире, калифорния, лос-анджелес, украина, дональд трамп, гэвин ньюсом, лесные пожары в калифорнии в 2025 году