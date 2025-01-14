https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571815.html
Артиллеристы поразили укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы поразили укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.01.2025
Артиллеристы поразили укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области
Артиллерийский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил укрепленные позиции ВСУ, оборудованные в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:19:00+03:00
2025-01-14T05:19:00+03:00
2025-01-14T05:19:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Артиллерийский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил укрепленные позиции ВСУ, оборудованные в заброшенной застройке на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир орудия с позывным "Репа". "БПЛА несколько дней проводили разведку в данном районе, после обнаружения укреплений и личного состава противника координаты были переданы в пункт управления артиллерийского соединения. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 выдвинулся на позицию, все назначенные цели были успешно поражены", - сказал он. По словам военнослужащего, артиллеристы расчета действуют в Запорожской области более двух лет. "Цели разные: пехота, машины, "коробочки", блиндажи, укрытия. Работаем, когда требует пехота. Расчет должен максимально быстро отработать, максимально быстро уйти от орудия, чтобы личный состав был в безопасности", - рассказал он.
https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы поразили укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области
Расчет гаубицы Д-30 группы "Днепр" поразил позиции ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Артиллерийский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил укрепленные позиции ВСУ, оборудованные в заброшенной застройке на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир орудия с позывным "Репа".
"БПЛА несколько дней проводили разведку в данном районе, после обнаружения укреплений и личного состава противника координаты были переданы в пункт управления артиллерийского соединения. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 выдвинулся на позицию, все назначенные цели были успешно поражены", - сказал он.
По словам военнослужащего, артиллеристы расчета действуют в Запорожской области
более двух лет.
"Цели разные: пехота, машины, "коробочки", блиндажи, укрытия. Работаем, когда требует пехота. Расчет должен максимально быстро отработать, максимально быстро уйти от орудия, чтобы личный состав был в безопасности", - рассказал он.