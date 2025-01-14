Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы поразили укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571815.html
Артиллеристы поразили укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы поразили укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.01.2025
Артиллеристы поразили укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области
Артиллерийский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил укрепленные позиции ВСУ, оборудованные в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:19:00+03:00
2025-01-14T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991813000_0:52:3308:1913_1920x0_80_0_0_05b784f0b3371e60372cd19fcd72ad9d.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Артиллерийский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил укрепленные позиции ВСУ, оборудованные в заброшенной застройке на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир орудия с позывным "Репа". "БПЛА несколько дней проводили разведку в данном районе, после обнаружения укреплений и личного состава противника координаты были переданы в пункт управления артиллерийского соединения. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 выдвинулся на позицию, все назначенные цели были успешно поражены", - сказал он. По словам военнослужащего, артиллеристы расчета действуют в Запорожской области более двух лет. "Цели разные: пехота, машины, "коробочки", блиндажи, укрытия. Работаем, когда требует пехота. Расчет должен максимально быстро отработать, максимально быстро уйти от орудия, чтобы личный состав был в безопасности", - рассказал он.
https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571350.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991813000_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_4719f7b478d180e852e9a49ad0a10afd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы поразили укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области

Расчет гаубицы Д-30 группы "Днепр" поразил позиции ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Артиллерийский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил укрепленные позиции ВСУ, оборудованные в заброшенной застройке на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир орудия с позывным "Репа".
"БПЛА несколько дней проводили разведку в данном районе, после обнаружения укреплений и личного состава противника координаты были переданы в пункт управления артиллерийского соединения. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 выдвинулся на позицию, все назначенные цели были успешно поражены", - сказал он.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Командир "Града" рассказал, сколько целей поразил за время спецоперации
05:09
По словам военнослужащего, артиллеристы расчета действуют в Запорожской области более двух лет.
"Цели разные: пехота, машины, "коробочки", блиндажи, укрытия. Работаем, когда требует пехота. Расчет должен максимально быстро отработать, максимально быстро уйти от орудия, чтобы личный состав был в безопасности", - рассказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала