https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html

Российский вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.01.2025

Российский вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

Российский ударный вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по личному составу и бронетехнике украинских войск в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T05:16:00+03:00

2025-01-14T05:16:00+03:00

2025-01-14T08:25:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский ударный вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по личному составу и бронетехнике украинских войск в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.Отмечается, что вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Они выпустили ракеты по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ, подчеркнули в российском ведомстве. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", — добавили в ведомстве. По данным министерства от понедельника, за сутки в Курской области ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, три танка, одну БМП, шесть бронемашин, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы. С начала боев на этом направлении противник лишился уже более 51 430 военнослужащих и ровно 300 танков.

https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность