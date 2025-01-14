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Российский вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.01.2025
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05:16 14.01.2025 (обновлено: 08:25 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html
Российский вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.01.2025
Российский вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области
Российский ударный вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по личному составу и бронетехнике украинских войск в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:16:00+03:00
2025-01-14T08:25:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский ударный вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по личному составу и бронетехнике украинских войск в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.Отмечается, что вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Они выпустили ракеты по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ, подчеркнули в российском ведомстве. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", — добавили в ведомстве. По данным министерства от понедельника, за сутки в Курской области ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, три танка, одну БМП, шесть бронемашин, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы. С начала боев на этом направлении противник лишился уже более 51 430 военнослужащих и ровно 300 танков.
https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571350.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский ударный вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по личному составу и бронетехнике украинских войск в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Они выпустили ракеты по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ, подчеркнули в российском ведомстве.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", — добавили в ведомстве.
По данным министерства от понедельника, за сутки в Курской области ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, три танка, одну БМП, шесть бронемашин, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы. С начала боев на этом направлении противник лишился уже более 51 430 военнослужащих и ровно 300 танков.
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