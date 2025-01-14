https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571350.html

Командир "Града" рассказал, сколько целей поразил за время спецоперации

Командир "Града" рассказал, сколько целей поразил за время спецоперации - РИА Новости, 14.01.2025

Командир "Града" рассказал, сколько целей поразил за время спецоперации

Командир боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Запад" с позывным "Колган" рассказал, что за время спецоперации его расчет поразил... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T05:09:00+03:00

2025-01-14T05:09:00+03:00

2025-01-14T05:09:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Командир боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Запад" с позывным "Колган" рассказал, что за время спецоперации его расчет поразил столько целей украинских войск, что сосчитать их не представляется возможным. "Работаем по живой силе противника и по технике. Работаем часто, практически каждый день. Целей, сколько отработали, уже не сосчитать. Бывает, передают и жирные цели, и большие скопления живой силы, и большие скопления техники. Работаем по всему", - сказал "Колган" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, в этот раз расчеты "Урагана" артиллерийского соединения группировки "Запад" уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ. Бронетехнику и боевиков в местах временного размещения обнаружил расчет беспилотника в ходе разведки. Полученные координаты они передали расчетам 220-миллиметровых "Ураганов", которые после этого прибыли на огневые позиции и нанесли удар по противнику. "В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе. Кроме того, в результате возгорания был уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20250113/konflikt-1993528500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность