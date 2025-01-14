https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571350.html
Командир "Града" рассказал, сколько целей поразил за время спецоперации
Командир "Града" рассказал, сколько целей поразил за время спецоперации - РИА Новости, 14.01.2025
Командир "Града" рассказал, сколько целей поразил за время спецоперации
Командир боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Запад" с позывным "Колган" рассказал, что за время спецоперации его расчет поразил... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:09:00+03:00
2025-01-14T05:09:00+03:00
2025-01-14T05:09:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Командир боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Запад" с позывным "Колган" рассказал, что за время спецоперации его расчет поразил столько целей украинских войск, что сосчитать их не представляется возможным. "Работаем по живой силе противника и по технике. Работаем часто, практически каждый день. Целей, сколько отработали, уже не сосчитать. Бывает, передают и жирные цели, и большие скопления живой силы, и большие скопления техники. Работаем по всему", - сказал "Колган" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, в этот раз расчеты "Урагана" артиллерийского соединения группировки "Запад" уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ. Бронетехнику и боевиков в местах временного размещения обнаружил расчет беспилотника в ходе разведки. Полученные координаты они передали расчетам 220-миллиметровых "Ураганов", которые после этого прибыли на огневые позиции и нанесли удар по противнику. "В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе. Кроме того, в результате возгорания был уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250113/konflikt-1993528500.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Командир "Града" рассказал, сколько целей поразил за время спецоперации
Командир РСЗО "Ураган" "Колган": пораженные цели сосчитать уже невозможно
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Командир боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Запад" с позывным "Колган" рассказал, что за время спецоперации его расчет поразил столько целей украинских войск, что сосчитать их не представляется возможным.
"Работаем по живой силе противника и по технике. Работаем часто, практически каждый день. Целей, сколько отработали, уже не сосчитать. Бывает, передают и жирные цели, и большие скопления живой силы, и большие скопления техники. Работаем по всему", - сказал "Колган" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, в этот раз расчеты "Урагана" артиллерийского соединения группировки "Запад" уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ
.
Бронетехнику и боевиков в местах временного размещения обнаружил расчет беспилотника в ходе разведки. Полученные координаты они передали расчетам 220-миллиметровых "Ураганов", которые после этого прибыли на огневые позиции и нанесли удар по противнику.
"В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе. Кроме того, в результате возгорания был уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - уточнили в МО РФ
.