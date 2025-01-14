https://ria.ru/20250114/sovkomflot-1993592356.html

"Совкомфлот" прокомментировал новые санкции против своих судов

"Совкомфлот" прокомментировал новые санкции против своих судов - РИА Новости, 14.01.2025

"Совкомфлот" прокомментировал новые санкции против своих судов

Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, несмотря на это, компания продолжит системную РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T10:03:00+03:00

2025-01-14T10:03:00+03:00

2025-01-14T10:18:00+03:00

экономика

совкомфлот

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, несмотря на это, компания продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность, сообщили в "Совкомфлоте"."Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации. Тем не менее, "Совкомфлот" продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность. При этом компания, как и прежде, будет неизменно придерживаться высоких стандартов безопасности и качества морских операций, соблюдать все применимые законы и требования", - говорится в сообщении.В компании добавили, что "Совкомфлот" всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования. Кроме того, суда компании не относятся к "теневому флоту", а санкции в отношении "Совкомфлота" не обусловлены нарушениями со стороны компании и не имеют правовых оснований - их введение мотивировано политическими интересами отдельных стран, включая США.Министерство финансов США 10 января объявило о введении новых масштабных санкционных ограничений в отношении группы компаний "Совкомфлот" и принадлежащего ей флота.

https://ria.ru/20250113/peskov-1993449331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, совкомфлот, россия