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"Совкомфлот" прокомментировал новые санкции против своих судов - РИА Новости, 14.01.2025
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10:03 14.01.2025 (обновлено: 10:18 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/sovkomflot-1993592356.html
"Совкомфлот" прокомментировал новые санкции против своих судов
"Совкомфлот" прокомментировал новые санкции против своих судов - РИА Новости, 14.01.2025
"Совкомфлот" прокомментировал новые санкции против своих судов
Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, несмотря на это, компания продолжит системную РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:03:00+03:00
2025-01-14T10:18:00+03:00
экономика
совкомфлот
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, несмотря на это, компания продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность, сообщили в "Совкомфлоте"."Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации. Тем не менее, "Совкомфлот" продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность. При этом компания, как и прежде, будет неизменно придерживаться высоких стандартов безопасности и качества морских операций, соблюдать все применимые законы и требования", - говорится в сообщении.В компании добавили, что "Совкомфлот" всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования. Кроме того, суда компании не относятся к "теневому флоту", а санкции в отношении "Совкомфлота" не обусловлены нарушениями со стороны компании и не имеют правовых оснований - их введение мотивировано политическими интересами отдельных стран, включая США.Министерство финансов США 10 января объявило о введении новых масштабных санкционных ограничений в отношении группы компаний "Совкомфлот" и принадлежащего ей флота.
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экономика, совкомфлот, россия
Экономика, Совкомфлот, Россия
"Совкомфлот" прокомментировал новые санкции против своих судов

"Совкомфлот": новые санкции создают сложности в эксплуатации судов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМногофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих платформ "Федор Ушаков" в Мурманске
Многофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих платформ Федор Ушаков в Мурманске - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Многофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих платформ "Федор Ушаков" в Мурманске. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, несмотря на это, компания продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность, сообщили в "Совкомфлоте".
«
"Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации. Тем не менее, "Совкомфлот" продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность. При этом компания, как и прежде, будет неизменно придерживаться высоких стандартов безопасности и качества морских операций, соблюдать все применимые законы и требования", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что "Совкомфлот" всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования. Кроме того, суда компании не относятся к "теневому флоту", а санкции в отношении "Совкомфлота" не обусловлены нарушениями со стороны компании и не имеют правовых оснований - их введение мотивировано политическими интересами отдельных стран, включая США.
Министерство финансов США 10 января объявило о введении новых масштабных санкционных ограничений в отношении группы компаний "Совкомфлот" и принадлежащего ей флота.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Песков прокомментировал новый пакет американских санкций
Вчера, 12:31
 
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