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В Челябинской области проверят сообщения о пьяном медработнике - РИА Новости, 14.01.2025
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13:21 14.01.2025 (обновлено: 16:28 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/soobschenija-1993639616.html
В Челябинской области проверят сообщения о пьяном медработнике
В Челябинской области проверят сообщения о пьяном медработнике - РИА Новости, 14.01.2025
В Челябинской области проверят сообщения о пьяном медработнике
Прокуратура проверит сообщения о нетрезвом сотруднике медицинского учреждения в Челябинской области, сообщил пресс-центр ведомства региона. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:21:00+03:00
2025-01-14T16:28:00+03:00
происшествия
коркино
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв — РИА Новости. Прокуратура проверит сообщения о нетрезвом сотруднике медицинского учреждения в Челябинской области, сообщил пресс-центр ведомства региона. "Прокуратура города Коркино организовала проверку по публикации СМИ о нарушении прав пациента медучреждения в связи с нахождением врача в нетрезвом состоянии при осуществлении трудовой деятельности", — говорится в заявлении. Отмечается, что они оценят действия ответственных лиц и исполнение медучреждением Трудового кодекса и законодательства о здравоохранении. Как добавили в ведомстве, прокуратура города поставила на контроль ход и результаты проверки. В пресс-службе Министерства здравоохранения региона РИА Новости пояснили, что доктор, находящийся в состоянии, не позволяющем выполнять обязанности, отстранен от работы. "Администрацией Городской больницы № 1 города Коркино создана комиссия по охране труда, которая начала работу для детального разбора данного случая", — добавили там.Ранее местный телеканал в своем Telegram-канале разместил видео из больницы, где посетители показали нетрезвого врача. Жена одного из пациентов рассказала, что у ее мужа не состоялась запланированная операция.
https://ria.ru/20241218/vrachi-1989970506.html
https://ria.ru/20240425/bolnitsa-1942202140.html
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происшествия, коркино, челябинская область
Происшествия, Коркино, Челябинская область
В Челябинской области проверят сообщения о пьяном медработнике

Челябинская прокуратура проверит сообщения о пьяном враче в больнице

© СоцсетиКадр видео из больницы в Коркино Челябинской области
Кадр видео из больницы в Коркино Челябинской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Соцсети
Кадр видео из больницы в Коркино Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв — РИА Новости. Прокуратура проверит сообщения о нетрезвом сотруднике медицинского учреждения в Челябинской области, сообщил пресс-центр ведомства региона.
"Прокуратура города Коркино организовала проверку по публикации СМИ о нарушении прав пациента медучреждения в связи с нахождением врача в нетрезвом состоянии при осуществлении трудовой деятельности", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что они оценят действия ответственных лиц и исполнение медучреждением Трудового кодекса и законодательства о здравоохранении. Как добавили в ведомстве, прокуратура города поставила на контроль ход и результаты проверки.
В пресс-службе Министерства здравоохранения региона РИА Новости пояснили, что доктор, находящийся в состоянии, не позволяющем выполнять обязанности, отстранен от работы.
"Администрацией Городской больницы № 1 города Коркино создана комиссия по охране труда, которая начала работу для детального разбора данного случая", — добавили там.
Ранее местный телеканал в своем Telegram-канале разместил видео из больницы, где посетители показали нетрезвого врача. Жена одного из пациентов рассказала, что у ее мужа не состоялась запланированная операция.
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