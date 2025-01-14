https://ria.ru/20250114/soobschenija-1993639616.html

В Челябинской области проверят сообщения о пьяном медработнике

В Челябинской области проверят сообщения о пьяном медработнике - РИА Новости, 14.01.2025

В Челябинской области проверят сообщения о пьяном медработнике

Прокуратура проверит сообщения о нетрезвом сотруднике медицинского учреждения в Челябинской области, сообщил пресс-центр ведомства региона. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:21:00+03:00

2025-01-14T13:21:00+03:00

2025-01-14T16:28:00+03:00

происшествия

коркино

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв — РИА Новости. Прокуратура проверит сообщения о нетрезвом сотруднике медицинского учреждения в Челябинской области, сообщил пресс-центр ведомства региона. "Прокуратура города Коркино организовала проверку по публикации СМИ о нарушении прав пациента медучреждения в связи с нахождением врача в нетрезвом состоянии при осуществлении трудовой деятельности", — говорится в заявлении. Отмечается, что они оценят действия ответственных лиц и исполнение медучреждением Трудового кодекса и законодательства о здравоохранении. Как добавили в ведомстве, прокуратура города поставила на контроль ход и результаты проверки. В пресс-службе Министерства здравоохранения региона РИА Новости пояснили, что доктор, находящийся в состоянии, не позволяющем выполнять обязанности, отстранен от работы. "Администрацией Городской больницы № 1 города Коркино создана комиссия по охране труда, которая начала работу для детального разбора данного случая", — добавили там.Ранее местный телеканал в своем Telegram-канале разместил видео из больницы, где посетители показали нетрезвого врача. Жена одного из пациентов рассказала, что у ее мужа не состоялась запланированная операция.

https://ria.ru/20241218/vrachi-1989970506.html

https://ria.ru/20240425/bolnitsa-1942202140.html

коркино

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, коркино, челябинская область