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В Карелии женщина погибла от падения снега с крыши здания - РИА Новости, 14.01.2025
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21:26 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/sneg-1993738282.html
В Карелии женщина погибла от падения снега с крыши здания
В Карелии женщина погибла от падения снега с крыши здания - РИА Новости, 14.01.2025
В Карелии женщина погибла от падения снега с крыши здания
Женщина погибла от падения на нее снега и наледи с крыши здания в Петрозаводске, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба республиканского ведомства. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:26:00+03:00
2025-01-14T21:26:00+03:00
происшествия
петрозаводск
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Женщина погибла от падения на нее снега и наледи с крыши здания в Петрозаводске, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба республиканского ведомства. "По предварительным данным, сегодня, 14 января 2025 года, в вечернее время произошло падение с крыши здания на улице Советской в городе Петрозаводске скопления льда и снега, в результате которого выходившая из здания женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства ответственными лицами, даст оценку качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи.
https://ria.ru/20250109/peterburg-1992925537.html
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происшествия, петрозаводск, россия, республика карелия
Происшествия, Петрозаводск, Россия, Республика Карелия
В Карелии женщина погибла от падения снега с крыши здания

В Петрозаводске женщина погибла от падения снега и наледи с крыши здания

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Женщина погибла от падения на нее снега и наледи с крыши здания в Петрозаводске, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.
"По предварительным данным, сегодня, 14 января 2025 года, в вечернее время произошло падение с крыши здания на улице Советской в городе Петрозаводске скопления льда и снега, в результате которого выходившая из здания женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.
Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства ответственными лицами, даст оценку качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи.
Кадры падения льда на голову прохожему с крыши здания в Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Петербурге на мужчину упал лед с крыши здания
9 января, 13:25
 
ПроисшествияПетрозаводскРоссияРеспублика Карелия
 
 
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