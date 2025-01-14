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В Карелии женщина погибла от падения снега с крыши здания
В Карелии женщина погибла от падения снега с крыши здания - РИА Новости, 14.01.2025
В Карелии женщина погибла от падения снега с крыши здания
Женщина погибла от падения на нее снега и наледи с крыши здания в Петрозаводске, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба республиканского ведомства. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:26:00+03:00
2025-01-14T21:26:00+03:00
2025-01-14T21:26:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Женщина погибла от падения на нее снега и наледи с крыши здания в Петрозаводске, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба республиканского ведомства. "По предварительным данным, сегодня, 14 января 2025 года, в вечернее время произошло падение с крыши здания на улице Советской в городе Петрозаводске скопления льда и снега, в результате которого выходившая из здания женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства ответственными лицами, даст оценку качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи.
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происшествия, петрозаводск, россия, республика карелия
Происшествия, Петрозаводск, Россия, Республика Карелия
В Карелии женщина погибла от падения снега с крыши здания
В Петрозаводске женщина погибла от падения снега и наледи с крыши здания