https://ria.ru/20250114/sneg-1993572476.html
Снег в Москве полностью растает к концу недели, заявил Вильфанд
Снег в Москве полностью растает к концу недели, заявил Вильфанд - РИА Новости, 14.01.2025
Снег в Москве полностью растает к концу недели, заявил Вильфанд
Снег в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью растает к концу недели, это совершенно необычная ситуация для января, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:25:00+03:00
2025-01-14T05:25:00+03:00
2025-01-14T05:25:00+03:00
общество
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московская область (подмосковье)
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Снег в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью растает к концу недели, это совершенно необычная ситуация для января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Оттепельная погода приведет к тому, что к концу недели во многих районах Москвы и Московской области снег сойдет, кое-где останется один-два сантиметра, и все. Это, конечно, совершенно необычная ситуация, когда в январе сходит снег", - сказал Вильфанд. По его словам, такое аномальное явление связано с тем, что в центр европейской России поступают воздушные массы из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки.
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Снег в Москве полностью растает к концу недели, заявил Вильфанд
Вильфанд: снег в Москве и Подмосковье полностью растает к концу недели
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Снег в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью растает к концу недели, это совершенно необычная ситуация для января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Оттепельная погода приведет к тому, что к концу недели во многих районах Москвы и Московской области снег сойдет, кое-где останется один-два сантиметра, и все. Это, конечно, совершенно необычная ситуация, когда в январе сходит снег", - сказал Вильфанд.
По его словам, такое аномальное явление связано с тем, что в центр европейской России поступают воздушные массы из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки.