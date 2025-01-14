Рейтинг@Mail.ru
Снег в Москве полностью растает к концу недели, заявил Вильфанд - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/sneg-1993572476.html
Снег в Москве полностью растает к концу недели, заявил Вильфанд
Снег в Москве полностью растает к концу недели, заявил Вильфанд - РИА Новости, 14.01.2025
Снег в Москве полностью растает к концу недели, заявил Вильфанд
Снег в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью растает к концу недели, это совершенно необычная ситуация для января, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:25:00+03:00
2025-01-14T05:25:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932754243_0:184:3100:1928_1920x0_80_0_0_de92c37daa4c47a4f28ca48368ad26b8.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Снег в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью растает к концу недели, это совершенно необычная ситуация для января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Оттепельная погода приведет к тому, что к концу недели во многих районах Москвы и Московской области снег сойдет, кое-где останется один-два сантиметра, и все. Это, конечно, совершенно необычная ситуация, когда в январе сходит снег", - сказал Вильфанд. По его словам, такое аномальное явление связано с тем, что в центр европейской России поступают воздушные массы из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки.
https://ria.ru/20241120/sneg-1984752476.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932754243_15:0:2706:2018_1920x0_80_0_0_02884b0170d89d84e1396ea863944a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Снег в Москве полностью растает к концу недели, заявил Вильфанд

Вильфанд: снег в Москве и Подмосковье полностью растает к концу недели

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Снег в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью растает к концу недели, это совершенно необычная ситуация для января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Оттепельная погода приведет к тому, что к концу недели во многих районах Москвы и Московской области снег сойдет, кое-где останется один-два сантиметра, и все. Это, конечно, совершенно необычная ситуация, когда в январе сходит снег", - сказал Вильфанд.
По его словам, такое аномальное явление связано с тем, что в центр европейской России поступают воздушные массы из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В московском регионе начал формироваться снежный покров
20 ноября 2024, 09:46
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала