https://ria.ru/20250114/slovakiya-1993639932.html

Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве

Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве - РИА Новости, 14.01.2025

Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве

Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко записал видео в социальной сети Facebook* о широком ассортименте в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:26:00+03:00

2025-01-14T13:26:00+03:00

2025-01-14T17:21:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 14 янв — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко записал видео в социальной сети Facebook* о широком ассортименте в российских магазинах.В Москве политик находится с визитом в составе делегации парламента. "За моей спиной французская продуктовая компания Ашан, которая тут осталась. Хоть и правда, что много компаний ушло, но я попробую вам показать, что в этом торговом доме есть почти все, что и у нас в Словакии, люди здесь живут так же, как и мы", — рассказал он. На видео Данко показал некоторые товары, появившиеся в российских магазинах после ухода известных брендов, а также указал на низкие цены по сравнению со Словакией. Он нашел многочисленные виды масла, молока, сыра и других продуктов на полках магазина, отметив, что многие из них с удовольствием бы купил. Политик также показал кадры с бутиками иностранных брендов, в том числе европейских, которые продолжают свою работу в России.Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, начатого словацким премьером Робертом Фицо. Как отметил политик, одной из тем его встреч станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его визит важен в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в России до 15 января.* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20250113/matvienko-1993518199.html

https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993517585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко о широком выборе продуктов на полках в Москве Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, приехавший в Москву, сходил в магазин и записал видео о широком выборе продуктов на полках. Политик, например, обратил внимание на невысокую стоимость некоторых товаров и разнообразие ассортимента сливочного масла, молока и сыра. 2025-01-14T13:26 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, словакия, москва, роберт фицо, андрей данко, ашан