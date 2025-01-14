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Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве
Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве - РИА Новости, 14.01.2025
Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве
Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко записал видео в социальной сети Facebook* о широком ассортименте в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:26:00+03:00
2025-01-14T13:26:00+03:00
2025-01-14T17:21:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 14 янв — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко записал видео в социальной сети Facebook* о широком ассортименте в российских магазинах.В Москве политик находится с визитом в составе делегации парламента. "За моей спиной французская продуктовая компания Ашан, которая тут осталась. Хоть и правда, что много компаний ушло, но я попробую вам показать, что в этом торговом доме есть почти все, что и у нас в Словакии, люди здесь живут так же, как и мы", — рассказал он. На видео Данко показал некоторые товары, появившиеся в российских магазинах после ухода известных брендов, а также указал на низкие цены по сравнению со Словакией. Он нашел многочисленные виды масла, молока, сыра и других продуктов на полках магазина, отметив, что многие из них с удовольствием бы купил. Политик также показал кадры с бутиками иностранных брендов, в том числе европейских, которые продолжают свою работу в России.Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, начатого словацким премьером Робертом Фицо. Как отметил политик, одной из тем его встреч станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его визит важен в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в России до 15 января.* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
https://ria.ru/20250113/matvienko-1993518199.html
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Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко о широком выборе продуктов на полках в Москве
Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, приехавший в Москву, сходил в магазин и записал видео о широком выборе продуктов на полках. Политик, например, обратил внимание на невысокую стоимость некоторых товаров и разнообразие ассортимента сливочного масла, молока и сыра.
2025-01-14T13:26
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россия, словакия, москва, роберт фицо, андрей данко, ашан
Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Андрей Данко, Ашан
Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве
Вице-спикера парламента Словакии Данко удивил ассортимент российских магазинов