https://ria.ru/20250114/sledy-1993593206.html

В Балтийском море нашли следы якоря китайского сухогруза Yi Peng 3

В Балтийском море нашли следы якоря китайского сухогруза Yi Peng 3 - РИА Новости, 14.01.2025

В Балтийском море нашли следы якоря китайского сухогруза Yi Peng 3

Следы, предположительно, от якоря китайского сухогруза Yi Peng 3, который связывают с повреждением двух кабелей в Балтийском море в ноябре, найдены недалеко от... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следы, предположительно, от якоря китайского сухогруза Yi Peng 3, который связывают с повреждением двух кабелей в Балтийском море в ноябре, найдены недалеко от электрокабеля NotdBalt, который не был поврежден, заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, слова которого приводит телеканал SVT."Сегодня мы можем сообщить, что установлено, что имеются следы волочения от якоря, вероятно, от Yi Peng 3, недалеко от кабеля NordBalt, связывающего Швецию с Литвой", - заявил министр. Министр добавил, что электрокабель NordBalt не был поврежден, но, как утверждает Болин, мог быть поврежден, если бы якорь задел его. NordBalt - подводный электрокабель, связывающий Швецию и Литву. Протяженность линии электропередачи составляет 450 километров, из которых 400 километров протянуты под водой. Судно Yi Peng 3 связывают с повреждением двух кабелей связи в ноябре. Тогда вышли из строя телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что по версии европейских следователей, сухогруз Yi Peng 3 намеренно разорвал два критически важных кабеля передачи данных, дрейфуя на якоре по Балтийскому морю на протяжении более 185 километров. Немецкое издание Bild утверждало, что капитаном китайского судна якобы был гражданин РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование инцидентов будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.

https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

https://ria.ru/20250114/kabel-1993573846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, швеция, балтийское море, литва, мария захарова, крушение двух танкеров в керченском проливе