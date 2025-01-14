https://ria.ru/20250114/sk-1993667008.html

СК выясняет обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве

СК выясняет обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве - РИА Новости, 14.01.2025

СК выясняет обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве

Следователи выясняют обстоятельства гибели пациентки частной клиники в центре Москвы, сообщает столичный главк СК РФ. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:52:00+03:00

2025-01-14T14:52:00+03:00

2025-01-14T14:52:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пациентки частной клиники в центре Москвы, сообщает столичный главк СК РФ. Отмечается, что во вторник "в частной клинике, расположенной на Рубцовской набережной в городе Москве, пациентка пожаловалась на плохое самочувствие во время проведения процедуры и через непродолжительное время скончалась". "Следственным отделом по Басманному району… организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)" – говорится в телеграм-канале ведомства. Следователи работают на месте происшествия, изучается и изымается служебная и медицинская документация. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. Столичная прокуратура сообщает, что контролирует установление обстоятельств смерти женщины 1984 года рождения в ходе проведения косметологической процедуры в частной клинике в центре Москвы. Ранее Росздравнадзор заявлял, что выясняет причины смерти москвички, которой, по сообщениям СМИ, стало плохо сразу после введения лекарственного препарата.

https://ria.ru/20241101/operatsiya-1981444415.html

https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940072221.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)