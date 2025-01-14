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СК выясняет обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве - РИА Новости, 14.01.2025
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14:52 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/sk-1993667008.html
СК выясняет обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве
СК выясняет обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве - РИА Новости, 14.01.2025
СК выясняет обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве
Следователи выясняют обстоятельства гибели пациентки частной клиники в центре Москвы, сообщает столичный главк СК РФ. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:52:00+03:00
2025-01-14T14:52:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пациентки частной клиники в центре Москвы, сообщает столичный главк СК РФ. Отмечается, что во вторник "в частной клинике, расположенной на Рубцовской набережной в городе Москве, пациентка пожаловалась на плохое самочувствие во время проведения процедуры и через непродолжительное время скончалась". "Следственным отделом по Басманному району… организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)" – говорится в телеграм-канале ведомства. Следователи работают на месте происшествия, изучается и изымается служебная и медицинская документация. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. Столичная прокуратура сообщает, что контролирует установление обстоятельств смерти женщины 1984 года рождения в ходе проведения косметологической процедуры в частной клинике в центре Москвы. Ранее Росздравнадзор заявлял, что выясняет причины смерти москвички, которой, по сообщениям СМИ, стало плохо сразу после введения лекарственного препарата.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
СК выясняет обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве

СК выясняет обстоятельства смерти пациентки частной клиники в центре Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пациентки частной клиники в центре Москвы, сообщает столичный главк СК РФ.
Отмечается, что во вторник "в частной клинике, расположенной на Рубцовской набережной в городе Москве, пациентка пожаловалась на плохое самочувствие во время проведения процедуры и через непродолжительное время скончалась".
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"Следственным отделом по Басманному району… организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)" – говорится в телеграм-канале ведомства.
Следователи работают на месте происшествия, изучается и изымается служебная и медицинская документация. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.
Столичная прокуратура сообщает, что контролирует установление обстоятельств смерти женщины 1984 года рождения в ходе проведения косметологической процедуры в частной клинике в центре Москвы.
Ранее Росздравнадзор заявлял, что выясняет причины смерти москвички, которой, по сообщениям СМИ, стало плохо сразу после введения лекарственного препарата.
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