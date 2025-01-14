https://ria.ru/20250114/shtraf-1993581251.html

Варламову* грозит очередной штраф

Варламову* грозит очередной штраф - РИА Новости, 14.01.2025

Варламову* грозит очередной штраф

Очередной штраф грозит признанному иностранным агентом блогеру Илье Варламову* из-за распространения им материалов в соцсетях без указания своего статуса,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:54:00+03:00

2025-01-14T08:54:00+03:00

2025-01-14T08:54:00+03:00

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москва

илья варламов

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Очередной штраф грозит признанному иностранным агентом блогеру Илье Варламову* из-за распространения им материалов в соцсетях без указания своего статуса, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы. "Зарегистрировано административное дело в отношении Варламова И.А. по части 4 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказано в картотеке. Ранее Варламова* уже штрафовали за аналогичное нарушение. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать. По данным Минюста РФ, Варламов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников. Кроме того, в отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.* Признан иностранным агентом в России

https://ria.ru/20250113/inoagent-1993538808.html

https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html

https://ria.ru/20250101/inoagent-1992215932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, илья варламов, происшествия