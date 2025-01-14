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Занятия в школах Саратова и Энгельса в среду пройдут в обычном режиме - РИА Новости, 14.01.2025
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17:54 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/shkoly-1993706676.html
Занятия в школах Саратова и Энгельса в среду пройдут в обычном режиме
Занятия в школах Саратова и Энгельса в среду пройдут в обычном режиме - РИА Новости, 14.01.2025
Занятия в школах Саратова и Энгельса в среду пройдут в обычном режиме
Уроки в школах Саратова и его города-спутника Энгельса, где во вторник занятия перевели на дистанционную форму из-за угрозы атаки беспилотников, в среду пройдут РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:54:00+03:00
2025-01-14T17:54:00+03:00
происшествия
саратов
энгельс
роман бусаргин
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Уроки в школах Саратова и его города-спутника Энгельса, где во вторник занятия перевели на дистанционную форму из-за угрозы атаки беспилотников, в среду пройдут в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования области. "Завтра работа образовательных учреждений в штатном режиме", - сказала собеседница агентства. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что во вторник в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал. Глава региона отмечал, что на предприятии в Энгельсе экстренные службы занимаются ликвидацией открытого горения, а в Саратове открытое горение на промпредприятии ликвидировано. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия во вторник переводились в дистанционный формат.
https://ria.ru/20250114/vozgoranie-1993593485.html
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происшествия, саратов, энгельс, роман бусаргин
Происшествия, Саратов, Энгельс, Роман Бусаргин
Занятия в школах Саратова и Энгельса в среду пройдут в обычном режиме

Минобрнауки: уроки в школах Саратова и Энгельса в среду пройдут в штатном режиме

© Depositphotos.com / ruskppСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Depositphotos.com / ruskpp
Саратов. Архивное фото
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Уроки в школах Саратова и его города-спутника Энгельса, где во вторник занятия перевели на дистанционную форму из-за угрозы атаки беспилотников, в среду пройдут в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования области.
"Завтра работа образовательных учреждений в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что во вторник в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал. Глава региона отмечал, что на предприятии в Энгельсе экстренные службы занимаются ликвидацией открытого горения, а в Саратове открытое горение на промпредприятии ликвидировано. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия во вторник переводились в дистанционный формат.
Пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Вчера, 10:12
 
ПроисшествияСаратовЭнгельсРоман Бусаргин
 
 
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