https://ria.ru/20250114/shebekino-1993677830.html
В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина
В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 14.01.2025
В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина
Житель города Шебекино Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:21:00+03:00
2025-01-14T15:21:00+03:00
2025-01-14T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Житель города Шебекино Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу попутным транспортом. У мужчины диагностировали проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в результате прилёта снаряда повреждено остекление в жилом доме и гараже, также осколками посечён забор. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина
Гладков: житель белгородского Шебекино получил тяжелые ранения при обстреле ВСУ