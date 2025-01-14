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В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/shebekino-1993677830.html
В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина
В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 14.01.2025
В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина
Житель города Шебекино Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:21:00+03:00
2025-01-14T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Житель города Шебекино Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу попутным транспортом. У мужчины диагностировали проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в результате прилёта снаряда повреждено остекление в жилом доме и гараже, также осколками посечён забор. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина

Гладков: житель белгородского Шебекино получил тяжелые ранения при обстреле ВСУ

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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Житель города Шебекино Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу попутным транспортом. У мужчины диагностировали проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате прилёта снаряда повреждено остекление в жилом доме и гараже, также осколками посечён забор.
Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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