https://ria.ru/20250114/shebekino-1993677830.html

В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина

В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 14.01.2025

В Шебекино при обстреле ВСУ тяжело ранен мужчина

Житель города Шебекино Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:21:00+03:00

2025-01-14T15:21:00+03:00

2025-01-14T15:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Житель города Шебекино Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу попутным транспортом. У мужчины диагностировали проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в результате прилёта снаряда повреждено остекление в жилом доме и гараже, также осколками посечён забор. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html

шебекино

белгородская область

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Наталья Макарова

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины