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Развожаев рассказал об инвестициях в Севастополь - РИА Новости, 14.01.2025
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19:21 14.01.2025 (обновлено: 19:28 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/sevastopol-1993722456.html
Развожаев рассказал об инвестициях в Севастополь
Развожаев рассказал об инвестициях в Севастополь - РИА Новости, 14.01.2025
Развожаев рассказал об инвестициях в Севастополь
Севастополь, предварительно, привлек 237 миллиардов рублей частных инвестиций, поставленная задача решена с перевыполнением, доложил губернатор города Михаил... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:21:00+03:00
2025-01-14T19:28:00+03:00
севастополь
экономика
владимир путин
россия
михаил развожаев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Севастополь, предварительно, привлек 237 миллиардов рублей частных инвестиций, поставленная задача решена с перевыполнением, доложил губернатор города Михаил Развожаев президенту России Владимиру Путину на совещании."Вы ставили задачу, что по итогам 2025 года Севастополь должен привлечь 200 миллиардов инвестиций. Вот, по предварительным данным, на конец уже 2024 года, начало 2025 года, мы привлекли 237 миллиардов частных инвестиций. То есть задача, поставленная вами, уже решена с перевыполнением", - сообщил Развожаев.
https://ria.ru/20250114/putin-1993720130.html
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севастополь, экономика, владимир путин, россия, михаил развожаев
Севастополь, Экономика, Владимир Путин, Россия, Михаил Развожаев
Развожаев рассказал об инвестициях в Севастополь

Развожаев заявил, что Севастополь привлек около 237 миллиардов рублей инвестиций

© РИА Новости / Светлана Баева Вид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Севастополь, предварительно, привлек 237 миллиардов рублей частных инвестиций, поставленная задача решена с перевыполнением, доложил губернатор города Михаил Развожаев президенту России Владимиру Путину на совещании.
"Вы ставили задачу, что по итогам 2025 года Севастополь должен привлечь 200 миллиардов инвестиций. Вот, по предварительным данным, на конец уже 2024 года, начало 2025 года, мы привлекли 237 миллиардов частных инвестиций. То есть задача, поставленная вами, уже решена с перевыполнением", - сообщил Развожаев.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Вчера, 19:09
 
СевастопольЭкономикаВладимир ПутинРоссияМихаил Развожаев
 
 
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