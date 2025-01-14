https://ria.ru/20250114/sboy-1993701338.html
В Рунете произошел масштабный сбой
В Рунете произошел масштабный сбой - РИА Новости, 14.01.2025
В Рунете произошел масштабный сбой
Масштабный сбой произошел в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:27:00+03:00
2025-01-14T17:27:00+03:00
2025-01-14T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Масштабный сбой произошел в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются, передает корреспондент РИА Новости.В частности, согласно детектору по отслеживанию сбоев, жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.РИА Новости направило запросы в Минцифры, Роскомнадзор и Координационный центр доменов .RU/.РФ."По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев", — говорится в сообщении центра."Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили РИА Новости, что их сети работают в штатном режиме, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам.
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технологии
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Масштабный сбой произошел в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, согласно детектору по отслеживанию сбоев, жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.
РИА Новости направило запросы в Минцифры, Роскомнадзор и Координационный центр доменов .RU/.РФ.
"По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев", — говорится в сообщении центра.
"Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили РИА Новости, что их сети работают в штатном режиме, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам.